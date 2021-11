Corona-Pandemie - Booster in MV: Glawe kündigt Impf-Angebot für alle an und will Impfzentren wieder öffnen

Die vierte Welle ist da: Obwohl Experten auf eine weitere Corona-Infektionswelle im Spätherbst hingewiesen hatten, wurden auch in MV die Impfzentren geschlossen und die Impfhotline abgeschaltet. Minister Glawe will das nun wieder ändern. Zudem nannte er einen Zeitraum, bis wann auch Menschen unter 70 Jahren eine Booster-Impfung erhalten könnten.