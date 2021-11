Boostern in MV: Reichen die Impfstoff-Vorräte für alle?

Schwerin

Die wuchtige vierte Welle der Corona-Pandemie beschleunigt die Impfkampagne. Die Nachfrage nach Erstimpfungen und vor allem der Booster-Impfung steigt. Reicht der Impfstoff für alle, die sich impfen lassen wollen? Nach Angaben des Bundesministeriums für Gesundheit wurden bisher etwa 125,7 Millionen Impfstoffdosen von Biontech, AstraZeneca, Moderna und Johnson & Johnson an die Bundesländer ausgeliefert. Experten erläutern, was für die Auffrischungsimpfungen zu beachten ist und wie hoch die derzeitige Bestellmenge in den Praxen ausfällt.

Sechs Millionen Dosen Biontech in dieser Woche

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gab Anfang der Woche bekannt, dass sechs Millionen Biontech-Impfdosen ausgeliefert wurden. In den kommenden Wochen würden es etwa zwei bis drei Millionen Dosen Biontech pro Woche sein. Außerdem stünden derzeit 16 Millionen Dosen Moderna bereit. Der Impfstoff sei momentan jedoch weniger gefragt, obwohl Biontech und Moderna laut Impfstoffforscher Prof. Dr. Leif Erik Sander gleichwertig sind.

Höchstbestellmenge von Biontech für Arztpraxen angehoben

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat die Praxen darüber informiert, dass die Höchstbestellmenge von Biontech von 30 Dosen auf 48 Dosen angehoben wurde. Diese Bestellmenge können Arztpraxen jedoch nur für die Woche vom 29. November bis zum 5. Dezember bestellen. Moderna und Johnson & Johnson sind hingegen unbegrenzt bestellbar.

An der Rationierung von Biontech gibt es viel Kritik. So teilte die Kassenärztliche Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern mit, dass die Budgetierung der Bestellmengen für Arztpraxen zu Unsicherheit und Misstrauen bei bereits Geimpften und somit zu einem höheren Beratungs- und Aufklärungsaufwand in den Praxen führe.

Wie gelangt der Impfstoff in die Praxen?

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern (Lagus) in Rostock und das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) geben an, dass den Bundesländern keine Impfdosen zugewiesen werden. Stattdessen bestellen Impfzentren, Arztpraxen und sonstige Impfstellen in den Apotheken des Landes nach Bedarf Impfstoff. Die Apotheken wiederum geben diese Bestellungen an den pharmazeutischen Großhandel weiter, der eine Rückmeldung der lieferbaren Dosen an die Apotheken gibt. Die Apotheken informieren die Praxen über die lieferbaren Mengen und bestellen nach Bedarf.

Laut BMG belaufen sich die Bestellungen nach Stand der aktuellen Kalenderwoche deutschlandweit auf ungefähr 5 Millionen Dosen Biontech, 40 Dosen AstraZeneca, knapp über 40 000 Dosen Johnson & Johnson und rund 325 000 Dosen Moderna für niedergelassene Ärzte. Für den öffentlichen Gesundheitsdienst, Impfzentren und mobile Impfteams wurden über eine Million Dosen von Biontech, rund 22 000 Dosen von Johnson & Johnson und ungefähr 150 000 Impfstoffdosen von Moderna in der aktuellen Kalenderwoche bestellt. Bestellungen für den Impfstoff AstraZeneca blieben hier jedoch aus.

Wer kann sich boostern lassen?

Das Lagus erklärt, alle Personen ab 18 Jahren können die dritte Impfung erhalten. Auch nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) könne grundsätzlich allen Personen, deren zweite Impfung sechs Monate zurückliegt, ein Angebot für eine Booster-Impfung gemacht werden.

Es sollten jedoch zuerst Menschen über 70, Immungeschwächte sowie Bewohner in Pflegeheimen und Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen die Impfung erhalten. Die Zweitimpfung mit Biontech, Moderna oder AstraZeneca sollte dafür etwa sechs Monate zurückliegen, laut BZgA bei schwer Immungeschwächten sogar nur vier Wochen. Bei einer Grundimmunisierung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson sollte die Auffrischung nach frühestens vier Wochen mit Moderna oder Biontech erfolgen.

Die BZgA gibt an, dass laut Stiko keine Booster-Impfungen für Personen erfolgen sollte, die vor oder nach einer Covid-19-Grundimmunisierung eine laborbestätigte Infektion mit dem Virus durchgemacht haben.

Wo kann man sich boostern lassen?

Laut BZgA werden Auffrischungsimpfungen von Hausärzten, Betriebsärzten, mobilen Impfteams und in Krankenhäusern und Impfzentren angeboten. Zudem teilt das BZgA mit, dass künftig auch andere Leistungserbringer, wie Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, mit einbezogen werden sollen.

Kostet die Auffrischungsimpfung Geld?

Das Bundesgesundheitsministerium schreibt, dass alle Impfungen gegen das Coronavirus für Impfwillige kostenlos sind. Dies gelte auch für die Booster-Impfung.

Von Kira Schmidt, Caroline Bothe und Antonia Francke