Bordmusikanten servierten „Danz up de Deel“

Rostock

Die Clubbühne der Stadthalle ist bis zum letzten Platz gefüllt. Wer hat es geschafft, über 350 Leute zu sonntäglicher Kaffeezeit hierher zu locken? Diese Anziehungskraft besitzen die Rostocker Bordmusikanten und vor allem Klaus-Jürgen Schlettwein, das Urgestein der plattdeutschen Unterhaltung in Mecklenburg-Vorpommern.

Vor allem Älteresind begeistert

Der Einladung zur Veranstaltungsreihe „Danz up de Deel“ folgt vor allem ein älteres Publikum. Diesmal sind es besonders Frauen, die sich zweieinhalb Stunden unterhalten lassen. Schließlich ist der 8. März ja ihr Tag. Als der weißlockige Schlettwein, unter anderem bekleidet mit gelber Schürze, roten Hosenträgern, ebensolchen Socken, singend den Saal betritt, empfängt ihn kräftiger Beifall. Es dauert zudem nur einen Augenblick, ehe das Publikum mit ihm in den Stimmungstitel „Danz up de Deel“ einstimmt. Auf der Bühne angekommen, vergisst Schletti nicht, seinen weiblichen Fans sofort zum Ehrentag zu gratulieren.

Quiz über Ehrentage in der DDR kam gut an

Doch dabei belässt es der Entertainer nicht, weiß er doch, dass vor ihm Menschen sitzen, die den größten Teil ihres Lebens in der DDR verbrachten. Deshalb seine Frage: Welchen Tag haben wir früher am 1. März begangen? Zuruf: „Den Tag der Nationalen Volksarmee!“ Und welcher Tag wurde am 7. März gefeiert? Antwort: „Der Tag der Freien Deutschen Jugend!“ Genug der Ostalgie. Die Bordkapelle übernimmt das Kommando und schmettert Maritimes, wie „Wir lagen vor Madagaska“, „Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern“ oder „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“. So wechseln Tanzrunden, plattdeutsche Vertellers und Lieder in bunter Folge. Klaus-Jürgen Schlettweins Bandbreite reicht dabei von Kalauern über den Corona-Virus, Schmonzetten aus seiner NVA-Dienstzeit bis zu Banalitäten aus Poesie-Alben der Schülerzeiten. Das Publikum kommt aus dem Lachen nicht heraus und verausgabt sich voll beim Tanz. Sein Dank an die Akteure ist am Schluss nochmals ein kräftigem Applaus.

Von Werner Geske