Botox-Boom in unschönen Zeiten

Rostock

Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Was, wenn der Betrachter man selbst ist und sich kritischer sieht als andere es jemals tun würden? Ist es denn wirklich so, dass wir ohne eine Falte weniger plötzlich schöner sind? Mitunter merkwürdig mutet an, dass gerade in den Zeiten, in denen wir kaum Menschen treffen, Schönheitseingriffe boomen. Ein Indiz dafür, dass es wirklich eine reine Maßnahme in Sachen Selbstwahrnehmung ist?

Wenn die Friseure und Kosmetiker schon nicht werkeln dürfen, müssen eben die härteren Maßnahmen ran, damit man morgens im Spiegel frischer aussieht. Doch der Trend zur Selbstoptimierung wächst – widerspricht das nicht dem Trend zu Nachhaltigkeit und Natürlichkeit? Zumindest bauen sich Botulinumtoxin und Hyaluronsäure im Körper wieder selbst ab, so sind die Veränderungen ohnehin nur temporär – wäre da nicht der mögliche Suchtfaktor nach dem Optimum. So lange es natürlich aussieht und nicht maskenhaft oder auf den ersten Blick zu erkennen, mögen Eingriffe im Rahmen sein. Und im Zuge der Aufklärung könnte man doch offen drüber reden, wenn man was hat machen lassen. Den Friseurbesuch leugnet ja auch keiner.

Von Anja von Semenow