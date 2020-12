„Dinner for One“ und Raclette, Böllern im Garten, Karpfenessen und Katerfrühstück an Neujahr: Jeder hat so seine eigenen Traditionen, um gut ins neue Jahr zu rutschen. Wir wollen wissen, wie die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern Silvester feiern – machen Sie bei unserer Umfrage mit!