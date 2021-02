Medow

Gegen 11:50 Uhr meldete am vergangenen Samstag ein 63-jähriger den Brand einer Scheune auf seinem Grundstück in der Tramstower Straße. Aus ungeklärter Ursache stand die Scheune, welche in unmittelbarer Nähe zum Wohnhaus des Eigentümers steht, in Flammen.

Wohnhaus blieb von Feuer verschont

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte die Scheine bereits lichterloh. Das Feuer konnte jedoch gelöscht und ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden.

15.000 Euro Schaden

Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Der Grundstückseigentümer zog sich bei dem Feuer leichte Verletzungen zu, nachdem er versucht hatte, seinen PKW aus der Scheune zu holen. Eine ärztliche Behandlung lehnte er vor Ort allerdings ab.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach einer ersten Einschätzung des Brandursachenermittlers kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Von RND