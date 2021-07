Brand im Golfhotel von Kaschow: Polizeichef war Saunagast und verhinderte Schlimmeres

Grimmen

Feuer-Alarm im Golfhotel. Mit heulenden Sirenen rast ein Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehren aus Grimmen und aus der Gemeinde Süderholz am Mittwochnachmittag nach Kaschow. 46 Feuerwehrleute mit 15 Fahrzeugen erreichen den Golfpark Strelasund, das Aufgebot ist so groß, da die Einsatzkräfte fürchten, der Brand im Saunabereich des Erdgeschosses könne auf die oberen Etagen übergreifen.

Hotel gut gefüllt

Dort befinden sich die Hotelzimmer der Anlage und die sind jetzt in der Hochsaison gut gefüllt. Ausgelöst worden ist der Brand durch eine Kopflehne aus Holz, die äußerst ungünstig am Rand des Saunaofens platziert wurde. Das Resultat ist ein kleines Feuer, das aber großen Schaden verursacht hat.

Vermutlich wurde durch beherztes Eingreifen der Gäste vor Ort jedoch noch viel größeres Unheil abgewendet. Doch der Reihe nach: Die OSTSEE-ZEITUNG war am Ort des Geschehens, sprach mit den Betreibern, Gästen des Resorts und den Einsatzkräften und hat die dramatischen Minuten, als das Feuer ausbrach, nachgezeichnet.

Der alarmierte Kriminaldauerdienst sicherte die Spuren und kam zu dem Ergebnis, dass es sich um fahrlässige Brandstiftung handelt. „Es ist schwer nachzuvollziehen, wer dafür verantwortlich ist. Wir wollen auch nicht mutmaßen, das war einfach menschliches Versagen“, bemerkt Ulrike Baer, Marketingchefin des Golfhotels.

„Es ging alles ganz schnell“

„Zum Glück wurde es frühzeitig erkannt. Gäste im Spa-Bereich haben bemerkt, dass es komisch riecht. Sie wollten die Rezeption ansteuern und auf dem Weg dorthin ist ihnen ein weiterer Gast entgegengekommen, der sofort reagiert hat“, berichtet Baer.

Wie sich herausstellte, war der Gast Polizeichef, wusste sofort konkret zu handeln und half beim Evakuieren der restlichen Spa-Besucher. Sechs Menschen haben sich zu dem Zeitpunkt in dem Wellness-Bereich aufgehalten, auf der gesamten Anlage waren es viel mehr. „Es ging alles ganz schnell. Die Gäste in Hotel und Restaurant waren nicht in Gefahr. Das Schlimmste konnte durch das frühe Erkennen und das schnelle Eintreffen der Feuerwehr verhindert werden“, erklärt Baer.

Hotelgäste warten im Restaurant die Arbeiten ab

Die Mitarbeiter sollen alle schnell reagiert haben und die Gäste seien verständnisvoll und souverän mit der Situation umgegangen. „Ich war erst verwundert, was los ist. Aber wir konnten im Gastro-Bereich warten und was trinken. Keine Panik, keiner verletzt“, erzählt ein Hotelgast aus Remscheid.

Mit so einem Vorfall hätte Udo Schultz, Haustechniker und Brandschutzexperte des Hotels, nicht gerechnet. In dem Moment, als der freiwillige Feuerwehrmann die Meldung auf seinen Pieper sieht, macht sich Schultz sofort auf den Weg. „Das war ein ganz schöner Schrecken für mich. Als ich zusammen mit der Feuerwehr aus Grimmen eingetroffen bin, habe ich schon die ganzen Leute draußen gesehen und war erleichtert“, so Schultz.

Haustechniker will Kameraden unterstützen

Dabei war er eigentlich nicht in Bereitschaft, wollte aber die Arbeit der Kameraden unterstützen und die Sicherungen rausnehmen und sich um die Gäste kümmern. „Die Kameraden hatten schon die Erstmaßnahmen eingeleitet und der Brand war schnell unter Kontrolle“, so Schultz weiter. „Die Feuerwehrleute haben das wirklich top gemacht“, sind sich die Mitarbeiter einig.

Beim Saunabrand in Kaschow waren Feuerwehrleute aus Grimmen und aus der Gemeinde Süderholz im Einsatz Quelle: Freiwillige Feuerwehr Grimmen

„Vor Ort drang dichter Rauch aus dem Saunabereich des Hotels“, beschreibt Grimmens Wehrführer Olaf Clasen die Lage und sagt: „Alleine aufgrund der möglichen hohen Personenzahl im Hotel sind wir sofort mit sehr vielen Einsatzkräften ausgerückt. Zudem brauchen wir in diesen Fällen viele Feuerwehrleute, die unter Atemschutz ins Gebäude gehen können.“ Nach einer kurzen Lagebesprechung mit dem Personal vor Ort wird schnell klar, dass alle Hotelbewohner bereits eigenständig die Räumlichkeiten verlassen konnten.

Der Brandherd konnte anschließend sehr schnell durch die Einsatzkräfte lokalisiert werden. Nach aktuellem Erkenntnisstand des Kriminaldauerdienstes wurde in einer Sauna eine Kopfstütze aus Holz auf einen beheizten Saunaofen gelegt. In der Folge entstanden dann ein Brand sowie eine starke Rauchentwicklung. Und ebendiese beschäftigte die Feuerwehrleute knapp zwei Stunden. „Wir mussten sämtliche Räumlichkeiten dieses Bereiches belüften“, beschreibt Olaf Clasen.

Sachschaden wird auf bis zu 200 000 Euro geschätzt

Glücklicherweise konnten alle anwesenden Personen das Gebäude unverletzt verlassen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit – seitens des Eigentümers – auf circa 100 000 bis 200 000 Euro geschätzt. Denn ein Saunabauer muss nach Maßanfertigung die Sauna wiederaufbauen, neue Wandbetäfelung und Malerarbeiten sowie finanzielle Einbußen durch die Schließung von mindestens einer Woche und die Rückzahlung von Buchungen in dem Zeitraum werden miteinkalkuliert. Zu dem soll eine spezielle Brandreinigung durchgeführt werden, um die Rückstände des Feuers beseitigen zu können. „Es ist doppelt traurig. Erst der Ausfall durch Corona, jetzt der Brand, aber Hauptsache es ist niemandem etwas passiert“, betont Baer.

Von Christin Assmann und Raik Mielke