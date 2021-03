Alt Tellin

Im Zusammenhang mit dem Brand in einem großen Schweinezuchtbetrieb in Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald) hat die Nachbargemeinde Daberkow die Genehmigungsbehörden kritisiert. „Diese Anlage mit 10 000 Muttersauen und etwa 25 000 Ferkeln hätte wegen des Brandschutzes in der Größe gar nicht genehmigt werden dürfen“, sagte der stellvertretende Bürgermeister des Nachbardorfes Daberkow, Thomas Kröchert, am Dienstag.

Es sei eine Schande, dass nun Tiere deshalb verenden müssten. Kröchert ist Landwirt und bewirtschaftet Flächen in unmittelbarer Nachbarschaft der Anlage.

„Größe ist nicht akzeptabel“

Es gehe nicht darum, Schweinehaltung generell zu verhindern, sagte der Landwirt. Nur die Größe der Ferkelaufzuchtanlage, die dicht an Daberkow steht, sei nicht akzeptabel. „Die meisten Auswirkungen, wie ständige Gülle- und Tiertransporte, müssen die Nachbardörfer ertragen.“ In der Schweinezuchtanlage war am Dienstagmorgen aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen vier von neun Ställen betroffen sein. Laut Polizei sind mindestens 5000 Tiere wegen Hitze und Rauch gefährdet.

Bis Mittag zog dichter Qualm aus den Ställen in Richtung Osten. Die betroffene Ferkelzuchtanlage war über Jahre sehr umstritten und gehört zu einem der größten Schweinezuchtbetriebe in Deutschland.

