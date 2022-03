Grimmen

Drei Stunden lang ist die Orenburgerstraße in Grimmen in der Nacht zum Sonnabend im Ausnahmezustand. Feuerwehrleute aus Grimmen und Süderholz, zahlreiche Rettungssanitäter, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft und die Polizei verwandeln das Stadtgebiet Südwest in ein „Blaulichtmeer“.

Vier Menschen müssen aus einem Mehrfamilienhaus gerettet. Zwei von ihnen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, lehnten jedoch eine medizinische Versorgung ab. 13 Bewohner aus zwei angrenzenden Aufgängen werden außerdem evakuiert und versorgt. Die OSTSEE-ZEITUNG war für Sie exklusiv dabei.

Vier Personen aus Wohnblock gerettet

Samstagmorgen, 1.39 Uhr: Über den Dächern der Stadt Grimmen schrillen die Sirenen. Für die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr das Zeichen der Alarmierung – für die Bewohner der Stadt eine Warnung.

Fünf Minuten später – 1.44 Uhr. Wehrführer Olaf Clasen kommt mit seinem Einsatzfahrzeug in der Orenburgerstraße an. „Aus dem Treppenaufgang drang dichter, schwarzer Rauch“, beschreibt Clasen. Aus einem Fenster im vierten Stock des Treppenaufganges ist ein junger Mann zu erkennen. Er ringt nach Atmen, hustet immer wieder sehr angestrengt.

Im Video: Großeinsatz der Retter in Grimmen

1.49 Uhr: Erste Feuerwehrmänner unter schwerem Atemschutz rennen in den betroffen Aufgang und kommen wenigen Sekunden später bei dem Bewohner an. Anschließend retten sie die Person, die nach Luft ringend, im Freien ankommt. Olaf Clasen versucht den Einsatz zu koordinieren. Schnell ist klar: Hier werden sehr viele Rettungskräfte gebraucht. Denn eines ist zu diesem Zeitpunkt – rund zehn Minuten nach der Alarmierung – noch unklar: Wo genau befindet sich der Brandherd und wie viele Menschen befinden sich noch im Gebäude. „Meine Frau ist noch da oben“, schreit der junge Mann.

Auch Einsatzkräfte aus der Gemeinde Süderholz machen sich für ihren Einsatz unter Atemschutz bereit. Quelle: Raik Mielke

1.54 Uhr: Vor dem Wohnblock wird die Drehleiter in Stellung gebracht. Zwei Kameraden leuchten mit Taschenlampen in jede einzelne Wohnung. Im Inneren des Treppenaufganges werden Türen aufgebrochen. Zu dieser Zeit überschlagen sich die Ereignisse im Stadtgebiet Südwest. Immer mehr Rettungswagen treffen am Einsatzort ein. Die Frau wird aus der oberen Etage des Wohnhauses mit der Drehleiter gerettet. Zwei weitere Menschen über das Treppenhaus ins Freie gebracht. Dort wird ein medizinischer Sofortcheck durchgeführt.

Im Keller haben Feuerwehrleute um 1.56 Uhr die Brandherde entdeckt. Nach OZ-Informationen wurden zwei Keller mutmaßlich in Brand gesetzt. Olaf Clasen zu Lage: „Wir haben die Menschen aus dem betroffenen Aufgang gerettet, alle leerstehenden Wohnungen aufgebrochen und nach weiteren Personen gesucht. Der Rauch dringt in die beiden benachbarten Wohnaufgänge über. Wir müssen diese nun evakuieren.“

Retter bauen Zelte für Evakuierte auf

Aus dem oberen Stockwerk musste eine Person mit der Drehleiter gerettet werden. Quelle: Raik Mielke

Auch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft der Stadt Grimmen wurde alarmiert. Sie helfen nun zwei beheizte Zelte aufzubauen, um die evakuierten Menschen betreuen zu können. Viele ältere Bewohner werden aus dem Schlaf gerissen und müssen ihre Wohnungen verlassen – eine Situation, die ihnen zusetzt. Insgesamt 16 Feuerwehrleute unter schwerem Atemschutz sind im Inneren des Gebäudes mit den Löscharbeiten und der Menschenrettung beschäftigt.

In den evakuierten Wohnungen messen Einsatzkräfte dann die Rauchgaswerte. Um 4.10 Uhr kann der Einsatz beendet werden – die Menschen zurück in ihre Wohnungen. Zu dieser Zeit ist auch Grimmens Bürgermeister Marco Jahns vor Ort. „Ich bin sehr froh, dass niemand ernsthaft verletzt ist. Sehr beeindruckend, was die ehrenamtlichen Retter hier in kürzester Zeit logistisch auf die Beine gestellt haben. Toll, dass wir auch die DLRG vor Ort haben, die in Großschadenslagen sofort einsatzbereit ist“, sagt er.

„Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 20000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund hat jetzt die konkreten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen“, informiert Holger Bahls, Polizeihauptkommissar im Polizeipräsidium Neubrandenburg. Nach ersten Indizien vor Ort und nach Aussage der Brandbekämpfer müsse von Brandstiftung ausgegangen werden.

Von Raik Mielke