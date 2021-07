Stralsund

Erneut hat in Stralsund eine Wohnung gebrannt. Dieses Mal im Hochhaus Rudolf-Virchow-Straße 22 im siebten Stock. Auf der Rückseite des Gebäudes muten der ausgebrannte Balkon und die angekohlten Flächen daneben wie eine böse Wunde an. Der Brand am Sonntagnachmittag war der vierte in einem Stralsunder Wohnhaus innerhalb von zwei Wochen.

Das Feuer brach auf dem Balkon aus. Der Mieter der Wohnung war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Beim Versuch, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, erlitt ein 31-Jähriger eine Rauchgasvergiftung und kam ins Krankenhaus, wie die Polizei informierte. Die Feuerwehr löschte den Brand. „Zur Ermittlung der Brandursache kommt der Kriminaldauerdienst Stralsund zum Einsatz“, teilte die Polizei mit. Der Schaden wird auf 100 000 Euro geschätzt.

Wohnung und Balkon müssen renoviert werden. Quelle: Christian Rödel

Zur Sicherheit: Feuerwehr erklärte Etage für nicht bewohnbar

Die gesamte siebte Etage mit zehn Wohnungen galt unmittelbar nach dem Brand als nicht bewohnbar. „Das war eine vorsorgliche Maßnahme“, erklärte der Stralsunder Feuerwehrchef Florian Peters am Montag nach dem Einsatz. „Wir haben es für die erste Nacht so entschieden, damit sich ein Gutachter erst ein genaues Bild über die Schäden machen kann.“ Die Sicherheit der Bewohner gehe vor.

Die Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft (SWG) organisierte kurzerhand eine anderweitige Unterbringung. Neun Parteien kamen privat unter, eine weitere Person hat ein Hotelzimmer bekommen. Nach Angaben von SWG-Geschäftsführer Hendrik Lastovka wurde im Laufe des Montags die Sperrung wieder aufgehoben. „Die Mieter konnten in ihre Wohnungen zurück. Nur die Wohnung, in der es gebrannt hat, bleibt vorerst unbewohnbar.“ Wie lange es dauert, bis der Schaden behoben ist, vermochte Lastovka nicht abzuschätzen.

Vier Brände in zwei Wochen

Bei drei der vier Wohnungsbrände brach das Feuer auf dem Balkon aus. So zuletzt in der Barther Straße am Montag vor einer Woche. Dort breiteten sich in der Nacht Flammen aus und zerstörten eine Wohnung nach der anderen. Verletzt wurde niemand. Schaden: rund eine Million Euro.

Ein weiterer Brand, der auf dem Balkon begann, ereignete sich am 10. Juli, wodurch im Leo-Tolstoi-Weg eine Ein-Raum-Wohnung zerstört wurde. Auch hier wurde niemand verletzt. Schaden in der Brandwohnung und in der durchs Löschwasser in Mitleidenschaft gezogenen Wohnung eine Etage tiefer: 50 000 Euro. Drei Tage vorher brannte es in derselben Straße in der Wohnung zweier Mittfünfziger. Bilanz: keine Verletzten, 10 000 Euro Schaden.

Brandserie in und um Stralsund: Feuerwehr hat viel zu tun

„Es ist momentan schon mehr los“, sagte Florian Peters über die Einsätze der zurückliegenden Tage. Obwohl von einer Brandserie gesprochen werden kann, steckt dahinter kein Serientäter. Im Fall der Ein-Raum-Wohnung im Leo-Tolstoi-Weg soll der 34-jährige Mieter der Brandstifter sein. Nach der Tat flüchtete er, wurde aber gefasst, kam in Gewahrsam und wurde nach dem Verhör einem Haftrichter vorgeführt. Seither sitzt der Mann in Untersuchungshaft, wie Jennifer Fischer, Sprecherin der Polizeiinspektion Stralsund, auf Anfrage mitteilte.

Im Fall in der Barther Straße geht die Polizei davon aus, dass Pyrotechnik auf einem Balkon einer Wohnung gelandet ist und das Feuer entfacht hat. Die Polizei bat die Bevölkerung um Hinweise. Mehrere gingen ein, ob eine „heiße Spur“ darunter war, gibt die Polizei „aus ermittlungstaktischen Gründen“ nicht bekannt. Die Bitte um Hinweise bleibt aber bestehen. Wer am späten Abend des 11. Juli oder in der Nacht zum Montag etwas gesehen hat, was in dem Zusammenhang relevant sein könnte, soll sich telefonisch (03831 / 28 900) oder über die Internetwache (www.polizei.mvnet.de) melden. Im aktuellen Fall in der Rudolf-Virchow-Straße ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Gegen wen sich die Ermittlungen richten, lässt Polizeisprecherin Fischer offen.

Mehrere Brände auch im Umland

Auch im Stralsunder Umland gab es für die Feuerwehren in den vergangenen Tagen einiges zu tun. Zuletzt geriet am Sonnabend bei Groß Miltzow durch einen defekten Mähdrescher ein Acker in Flammen. Bei dem Einsatz wurden zudem ein Feuerwehr-Fahrzeug und ein Privat-Pkw stark beschädigt. Gesamtschaden: 255 000 Euro. Zudem brannte am Wochenende eine Strohpresse nahe Rekentin bei Tribsees, was mit 62 000 Euro zu Buche schlägt. Bei einem weiteren Ackerbrand in Schmedshagen wurden ebenfalls ein privater Pkw und ein Feuerwehrwagen beschädigt – 11 500 Euro. In dem Ort hatte sich auch zu Beginn der Vorwoche Heu vermutlich selbst entzündet. 30 Ballen brannten, was dicke Rauchschwaden verursachte. Schaden: mehrere Tausend Euro.

Durch die vier Brände in Stralsund und die genannten im Umland entstand innerhalb der vergangenen zwei Wochen ein Gesamtschaden von etwa 1,5 Millionen Euro.

Von Kai Lachmann und Kay Steinke