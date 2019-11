Brandanschlag vor Stralsunder Polizei: Tatverdächtiger festgenommen

Stralsund

Fünf Autos standen am Dienstag vor dem Polizeirevier in Stralsund in Flammen, nun haben die Beamten nach OZ-Informationen am Donnerstag bereits einen Tatverdächtigen festgenommen. Demnach ist derzeit eine Person in Gewahrsam, die in der Nähe des Tierparks gefasst worden sein soll. Die Polizei in Neubrandenburg wollte sich zu dem Fall noch nicht äußern, dementiert die Festnahme jedoch nicht.

Unbekannte haben am Dienstag einen Brandanschlag auf einen Streifenwagen und zwei Privatfahrzeuge von Polizeibeamten verübt. Zwei weitere Autos wurden beschädigt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 40 000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand. Das Motiv ist bislang unklar.

Innenminister Lorenz Caffier hat den Brandanschlag auf die Fahrzeuge scharf verurteilt: „Diese niederträchtige Tat richtet sich ganz offensichtlich gegen die Landespolizei und damit auch gegen unseren Rechtsstaat. Hier sind Grenzen überschritten worden.“

