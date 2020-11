Potsdam

Die Brandenburger Polizei hat bis in den Juni 2019 hinein ihre Spezialkräfte und andere Einheiten auf dem Schießplatz eines mutmaßlichen Nordkreuz-Mitglieds üben lassen. Seit dem Jahr 2008 – also etwa über elf Jahre hinweg – haben märkische Beamte auf der Anlage geübt. Das hat Innenminister Michael Stübgen ( CDU) am Mittwoch im Innenausschuss des Brandenburger Landtags gesagt.

Die Zusammenarbeit mit Schießausbilder Frank T. aus Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern habe das Land beendet, nachdem die Verbindung des Mannes zur rechten Prepper-Gruppierung Nordkreuz bekannt geworden sei, berichtete der Minister. Man habe „zum frühestmöglichen Zeitpunkt gehandelt“, so der Minister. Das hätten auch andere Bundesländer getan. Der Platz sei all die Jahre als „hochprofessionelle“ Trainingseinrichtung von Spezialkräften aus verschiedenen Ländern geschätzt worden.

Minister-Rücktritt in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern ist gerade der langjährige Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) zurückgetreten, weil er 2018 demselben Ausbilder eine Waffe abgekauft hatte und deshalb unter politischen Druck geraten war. Der Güstrower Schießplatz ist – so legen es Recherchen der „ taz“ nahe – Treffpunkt und Waffenbörse für Leute aus dem Nordkreuz-Umfeld. Der Betreiber bestreitet dies.

Nordkreuz ist ein rechtes Netzwerk aus Angehörigen der Sicherheitskräfte, das Munition und Waffen gehortet und sich auf einen „Tag X“ vorbereitet hat – man verabredete unter anderem die Beschaffung von Leichensäcken und erstellte „Feindeslisten“, auf denen unter anderem Bürger aus der Prignitz vermerkt waren. Bei dem Kopf der Gruppe, dem Polizisten Marko G. aus Mecklenburg-Vorpommern, wurden bei einer Razzia Schusswaffen sowie 55.000 Schuss Munition aus verschiedenen Bundesländern, unter anderem aus Brandenburg, gefunden sowie eine 1993 bei der Bundeswehr in Brandenburg gestohlene Uzi-Maschinenpistole. Marko G. war auf dem Güstrower Schießplatz nach Recherchen der „ taz“ Trainer für zivilen Schießsport.

Wettkampf und Ausbildung für Brandenburger Polizisten

Ein „auf Dauer angelegtes Vertragsverhältnis“ des Landes zu der Schießausbildungs-Firma von Frank T. habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, erläuterte der Leiter der Polizeiabteilung im Brandenburger Innenministerium, Herbert Trimbach, im Innenausschuss. Anlassbezogen sei der Platz aber für „verschiedene Wettkampf- und Ausbildungsmaßnahmen genutzt“ angemietet worden.

Die Landtagsabgeordnete Andrea Johlige (Linke) warf dem Ministerium vor, eine „Salamitaktik“ an den Tag zu legen. Sie erwarte eine Untersuchung, woher die einzelnen Munitions-Chargen stammten, die bei dem Verdächtigen gefunden worden waren. „Wir wissen nicht, welche Brandenburger Einheiten da waren, wie die Munition zu Nordkreuz gekommen ist“, sagte Johlige.

Gegen den Salami-Vorwurf verwehrte sich der Minister: Details seien bereits früher im Jahr in einem Ausschuss bekannt gegeben worden.

