Schwerin

Defekte oder fehlende Brandschutztüren, keine ausreichenden Rettungswege: In vielen Schulen des Landes bestehen gravierende Brandschutzmängel. Kommunen begründen dies mit fehlendem Geld oder Terminproblemen.

Brandschutz wird nicht überall in MV ernst genommen. Bei mindestens 60 Grund- und Regionalschulen oder Gymnasien gab es 2019 und 2020 die vorgeschriebenen Brandverhütungsschauen nicht fristgemäß, in Einzelfällen liegt das Versäumnis bei fünf Jahren. Betroffen sind alle Landkreise und kreisfreien Städte – Ausnahme: Rostock. Das ist das Ergebnis einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion im Landtag.

Linke: Diese Fahrlässigkeit kann Leben kosten

Aufgelistete Mängel an einzelnen Schulen sind unter anderen nicht schließende beziehungsweise fehlende Brandschutztüren oder in diversen Fällen das Fehlen eines vorgeschriebenen zweiten Rettungsweges, über den Schüler im Brandfall in Sicherheit gebracht werden könnten.

Wiederholt taucht der Hinweis auf, dass in Kommunen für den geforderten Brandschutz zu wenig Geld zur Verfügung stehe. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald gab laut Innenministerium an, zu 30 Schulen in der Stadt Greifswald über „keine Daten“ zu verfügen. Bei Beruflichen Schulen stellt sich die Lage etwas entspannter dar: Bei fünf in ganz MV räumten Landkreise ein, dass Kontrollen nicht fristgemäß stattfanden.

Untragbar findet Linken-Fraktionschefin Simone Oldenburg, dass Brandschutz am fehlenden Geld der Kommunen scheitere. „Es ist eine Schande, dass auf dem Rücken der Kinder und Jugendlichen sowie der Lehrkräfte der Brandschutz an Schulen vernachlässigt wird. Diese grobe Fahrlässigkeit kann Leben kosten.“ Oldenburg fordert: Die Landesregierung sollte ein Schulbauprogramm auflegen, um den Sanierungsstau von landesweit mittlerweile zwei Milliarden Euro aufzulösen.

Städte- und Gemeindetag: Rettungswege sind wichtig

Mehr Schulbau mahnt auch der Städte- und Gemeindetag MV an. Als „nicht besorgniserregend“ stuft Sicherheitsdezernent Klaus-Michael Glaser aber die aktuellen Fakten ein. Oftmals seien Brandschutzauflagen hoch und kaum umsetzbar. Oder es lohne eine Sanierung nicht mehr, weil ein Schulneubau bevorsteht.

Um fehlende Rettungswege und Brandschutztüren müssten sich Schulträger freilich „kümmern“. Glaser: „Ein zweiter Rettungsweg ist wichtig.“ Die Versäumnisse bei Brandverhütungsschauen seien Ämtern bei Landkreisen und Berufsfeuerwehren zuzuschreiben.

Innenministerium mahnt zu regelmäßigen Kontrollen

Im Innenministerium ist man über die Versäumnisse nicht amüsiert. Bereits 2019 sei den Landkreisen „aufgegeben“ worden, Brandschutzkontrollen „unverzüglich“ und regelmäßig durchführen zu lassen. „Seitens der Behörden muss auf eine konsequente Einhaltung der Regelungen geachtet werden“, so eine Sprecherin. Für den baulich ordnungsgemäßen Zustand der Schulen seien die Träger verantwortlich.

Von Frank Pubantz