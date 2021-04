Brasilianische Corona-Mutation erreicht MV: Wo es erste Fälle gibt

Rostock/Greifswald

Auf MV kommt eine neue Bedrohung in der Corona-Pandemie zu: die brasilianische Virusvariante. Im westlichen Teil des Landes wurden bereits Fälle nachgewiesen – in den Kreisen Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim. Noch liegt der Anteil der neuen Variante bei unter einem Prozent. Das könnte sich aber bald ändern. Die brasilianische Variante P.1 könnte dann für weitere Probleme in der Pandemiebekämpfung sorgen.

Aktuell dominiert die britische Variante B.1.1.7 mit einem Anteil von rund 90 Prozent im Nordosten. Weil die in Großbritannien zuerst nachgewiesene Virusvariante in MV so stark ist, könnte sie noch eine Weile neue Varianten verdrängen. Professor Nils-Olaf Hübner, Chef-Hygieniker der Universitätsmedizin Greifswald und Experte für Virusvarianten, erklärt es so: „Die dominante Variante B.1.1.7 ist zurzeit das schlimmste Kind auf dem Schulhof. Sie ist in der Lage, die anderen Varianten an die Wand zu drücken. Das hilft uns zurzeit noch.“ Wie lange das aber noch gut geht, könne er nicht mit Sicherheit sagen.

Greifswalder Virusforscher: Auftauchen ist besorgniserregend

Das Auftauchen der brasilianischen Variante sei laut Hübner besorgniserregend – auch wenn sie vermutlich nicht so übertragbar ist wie die britische Variante. Zuerst wurde sie vor etwa zwei Wochen in MV nachgewiesen. „Wir wissen nicht, wie sie ins Land gekommen ist. Sie ist aber zunächst auf den Balearen mit starker Reisetätigkeit aufgetaucht“, so Hübner.

MV sei aus seiner Sicht bislang einen guten Weg bei der Bekämpfung des Virus’ gegangen. Dennoch betont er zur neuen Variante: „Auch Dinge, die selten sind, können uns Probleme bereiten.“ Das Virus werde durch menschliches Verhalten übertragen. Er plädiert daher für konsequentes Testen bei Symptomen. „Wer heute meint, einen grippalen Infekt zu haben, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit Covid.“ Das sei noch nicht im Bewusstsein aller angekommen.

Professor Nils-Olaf Hübner, Chef-Hygieniker der Universitätsmedizin Greifswald

Anfang April infiziert sich erster Bewohner

Bereits am 2. April hat sich laut Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg ein erster Bewohner des Nordwestkreises mit der brasilianischen Variante infiziert. Weil die Sequenzierung der Virusvarianten aber bis zu zwei Wochen in den Laboren dauern kann, wurde dieser erste Fall erst vor knapp zwei Wochen bekannt.

Bis jetzt sind allein in Nordwestmecklenburg mindestens 30 dieser Fälle bestätigt. Kreissprecher Christoph Wohlleben betont aber: „Derzeit wird noch nicht landesweit gleichmäßig auf die Variante sequenziert.“ Das heißt, auch in anderen Landesteilen könnte sich die Variante bereits unerkannt verbreiten.

Auch die südafrikanische Variante wurde bereits in wenigen Fällen in MV nachgewiesen. Nils-Olaf Hübner sagt: „Auch die indische Variante wird irgendwann bei uns ankommen.“ Die Frage sei nur, wann. Das Robert-Koch-Institut schätzt zudem nach ersten experimentellen Daten, dass vor allem bei der brasilianischen Virusvariante die aktuellen Impfstoffe weniger wirksam sein könnten. Auch könnten sich von Covid-19 Genesene erneut infizieren.

