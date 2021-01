Rostock/Stralsund/Lübz

Die Gastronomie ist auf den Außer-Haus-Verkauf beschränkt, Clubs sind geschlossen, Veranstaltungen entfallen – die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie bekommen auch die Brauereien zu spüren. Laut einer aktuellen Branchenumfrage des Deutschen Brauerbundes (DBB) melden immer mehr mittelständische und handwerkliche Brauereien teilweise existenzbedrohende Umsatzeinbrüche.

„Das heute nicht gezapfte Glas Bier bleibt unwiederbringlich verloren“, sagt Wilfried Ott, Geschäftsführer der Hanseatischen Brauerei Rostock. „Auch wir sind hiervon nicht ausgenommen – wie alle anderen Zulieferer. Bis es eine Öffnungsperspektive für Gastronomen und Veranstalter gibt, leiden wir mit unseren Partnern und füllen zudem kein Fassbier ab.“ Der Verlust der margenträchtigeren Hektoliter im Außer-Haus-Markt treffe das Unternehmen dabei ganz besonders, auch wenn der Hauptabsatzkanal im Lebensmitteleinzelhandel und in Getränkeabholmärkten liege.

„Natürlich schmerzt es“

„Durch die Schließung von Gastronomien gibt es so gut wie keine Orte und Möglichkeiten, an denen man zusammenkommen kann“, sagt auch Elisa Raus von der Störtebeker Braumanufaktur – die Braugasthäuser in Stralsund und Greifswald sind geschlossen. Dadurch würden wichtige Kundenkontaktpunkte fehlen.

„Natürlich schmerzt es jeden Tag, dass das Hotel- und Gaststättengewerbe so lange geschlossen ist. Auch wir als Brauerei haben in diesem Bereich signifikante Einbußen“, bestätigt Bastian Pochstein, Geschäftsführer der Brauerei in Lübz. „Hinzu kommen die fehlenden Bierabsätze, die sonst bei Großveranstaltungen normalerweise hinzukommen.“ 2020 seien 50 Prozent des Absatzes in der Gastronomie verloren gegangen.

Kurze Atempause im Sommer

Das Geschäft sei nach dem ersten Lockdown sofort wieder angezogen, als am 19. Mai die Gaststätten und Hotels wieder öffneten, so Pochstein. „Wir konnten fast nicht so schnell reagieren, wie dort die Nachfrage nach Lübzer plötzlich stieg.“ Er ist zuversichtlich, dass die Brauerei im Gaststättenbereich schnell wieder auf Vorjahresniveau liegen wird, sobald man wieder zur Normalität zurückkehren kann.

Lockerungen für die Gastronomiepartner und die Tourismussaison nach dem ersten Lockdown habe, so Wilfried Ott aus Rostock, „allenfalls eine kleine Atempause verschafft“. „Dies war aber nur von kurzer Dauer, zumal publikumsstarke Großveranstaltungen wie unser Brauereihoffest, unsere Brauereifrührungen oder die von uns unterstützte Warnemünder Woche beziehungsweise Hanse Sail ersatzlos ausfielen.“

Elisa Raus aus Stralsund sieht ein weiteres Problem. „Mit langen Wartezeiten, geringeren Tischkapazitäten und den notwendigen Hygienemaßnahmen war für viele Gäste ein entspanntes Genießen kaum möglich.“

Absatzplus durch Einzelhandel in Lübz

Hoffnung für die Brauereien ist der Einzelhandel. „Die gute Entwicklung im Handel hat uns schnell wieder zur Normalität finden lassen“, sagt Raus. Die Brauerei habe viele treue Fans, die Störtebeker auch weiterhin unterstützt.

Trotz der Ausfälle im Gastronomiebereich verzeichnet Lübzer 2020 insgesamt sogar ein Absatzwachstum von vier Prozent. Im Handel sei das Unternehmen in den letzten Monaten außergewöhnlich gewachsen. „Weil die Leute derzeit nirgendwo hin können, aber dennoch nicht auf ihren Biergenuss verzichten wollen, hat sich der Bierkonsum offenbar noch mehr als sonst in die eigenen vier Wände verlagert“, so Pochstein.

Planungssicherheit gefordert

Die Verantwortlichen der drei Brauereien haben umfassende Hygienekonzepte erstellt, um Produktion und Logistik aufrechtzuerhalten. Dort, wo es möglich ist, wird auf mobiles Arbeiten gesetzt. Alle haben Forderungen an die Politik. „Für uns als Wirtschaftsunternehmen aber auch für unsere Partner ist eine Planungssicherheit mit nachvollziehbaren Regeln und verständlichen Hilfsmaßnahmen für die kommende Zeit notwendig“, so Elisa Raus.

Auch die Rostocker wünschen sich Öffnungsperspektiven für die Hanseatische Brauerei und die Partner im Gastgewerbe und Veranstaltungsbereich – es sei kräftig in Hygienekonzepte investiert worden. „Wenn aber nun einzelne Wirtschaftsbereiche ihrer Geschäftigkeit nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt nachgehen können, sollten die für dieses Sonderopfer zugesagten finanziellen Hilfen zeitnah fließen, um nicht selbst verschuldete Insolvenzen zu vermeiden – und damit einen wesentlichen Absatzkanal für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie zu erhalten“, so Ott.

Trotz allem blickt er optimistisch in die Zukunft. „Trotz dramatischer Marktlage wird es eine Zeit „nach Corona“ geben – und dann kehrt hoffentlich das zurück, was uns jetzt fehlt: Die Freude am Ausgehen und an geselligen Anlässen.“

