Rostock

Auf breite Ablehnung stößt die geplante Einführung einer CO2-Steuer für den Klimaschutz in Parteien des Landes. Stattdessen sollten andere Wege beschritten werden. Dies werde „Ungerechtigkeiten schaffen“, sagt FDP-Landeschef René Domke. Er warnt davor, die Steuer nur als neue Einnahmequelle zu sehen.

Nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung würde der Bund im kommenden Jahr 25 Milliarden Euro mehr einnehmen. Wie ein „Klimabonus“ an private Haushalte zurückgegeben werden soll, ist noch offen. Domke schlägt statt der Steuer einen Emissionshandel vor. Klimagase müssten „eingepreist“ werden, dürften aber Verbraucher nicht ungerecht belasten.

Linke: Klimasteuer belastet Geringverdiener

CO2-Ausstoß verringern ja, aber nicht über eine Steuer, heißt es von den Linken. Die Steuer würde „vor allem kleine und mittlere Einkommen belasten“, so Landesvorsitzende Wenke Brüdgam. „Das ist unsozial.“ Steigende Kraftstoffpreise würden vor allem die Landbevölkerung treffen. Die Linke schlägt Alternativen für den Klimaschutz vor: weg von Plastik in MV, mehr Aufforstung von Wäldern.

CDU-Chef Kokert gegen zusätzliche Steuern

Skepsis auch bei CDU-Landeschef Vincent Kokert: „Gerade die Bevölkerung im ländlichen Raum wird jetzt schon zu stark belastet. Deswegen halte ich generell nichts von zusätzlichen Steuern. Diskussionen über Entlastungen verlaufen in Deutschland regelmäßig im Sande.“

Holm ( AfD ): Deutschland als „abschreckendes Beispiel“

„Die deutsche Klimapolitik wird weltweit zum abschreckenden Beispiel“, sagt Leif-Erik Holm ( AfD). „Immer neue Milliardenkosten, Rekordstrompreise – und nun sollen die Bürger auch noch eine CO2-Steuer zahlen.“ Darunter würden vor allem Geringverdiener leiden. Holm: „Wir zahlen schon jedes Jahr Milliarden im Namen der Umwelt. Irgendwann reicht es aus.“

Grüne dafür – Einnahmen sollen Bürgern zugutekommen

Für die Steuer spricht sich dagegen Claudia Schulz (Grüne) aus. Derzeit herrsche beim Thema Klimaschutz „Stillstand“ in Deutschland, werde „klimaschädliches Verhalten sogar subventioniert“. Schulz: „Eine am CO2-Gehalt orientierte Energiebesteuerung würde den Wettstreit um die beste klimaschützende Lösung wieder in Gang setzen.“ Die Einnahmen müssten aber der Gesellschaft zugutekommen. Grüne Ideen: dafür die Stromsteuer abschaffen, ein Energiegeld an Bürger zahlen. Für Klimaschutz müssten zudem Bus- und Bahnverkehr ausgebaut, die Infrastruktur für Elektro-Autos verbessert werden.“

Schwesig : mehr für Klimaschutz tun

Dass Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, amtierende SPD-Bundeschefin, vor einer CO2-Steuer warnt, für die ihre Partei streitet, kommentieren andere Partei-Spitzen in MV süffisant. Kokert ( CDU): „Eine gewisse Widersprüchlichkeit sind wir von der SPD gewohnt.“ Brüdgam (Linke): „Frau Schwesig sollte sich entscheiden, ob sie die Interessen MVs vertritt oder an der Landesgrenze die Jacke wechselt.“ Holm ( AfD): „Typisch Schwesig, typisch SPD. In MV das eine versprechen und in Berlin das Gegenteil tun.“

„Es ist völlig klar, dass wir mehr tun müssen, um unsere Klimaziele zu erreichen“, sagt Schwesig. Sie spricht sich für eine Differenzierung der CO2-Steuer aus – so dass die Landbevölkerung mit langen Wegen nicht benachteiligt wird. Wie, bleibt offen.

Jurist: CO2-Steuer verfassungsrechtlich durchsetzbar

Grundsätzlich wäre dies möglich, erklärt Prof. Claus Dieter Classen, Verfassungsrechtler an der Universität Greifswald. „Der Wohnsitz allein reicht da aber wohl nicht“, so Classen. Denn vor dem Grundgesetz seien alle Menschen gleich zu behandeln. Möglich wäre, so etwas wie eine Pendlerpauschale als Ausgleich für jene einzuführen, die mehr belastet wären. Eine Besteuerung nach CO2-Ausstoß, wäre „sachlich gerechtfertigt“, so Classen, da Klimaschutz ein wichtiges Thema sei.

Frank Pubantz