Britische Corona-Mutation 37 Mal in MV nachgewiesen

In MV ist die in Großbritannien entdecke Corona-Mutation B.1.1.7 in bislang 37 Fällen nachgewiesen worden. Das hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Mittwoch mitgeteilt. Die britische Variante gilt als deutlich ansteckender als das bisher bekannte Virus Sars-CoV-2.