Britische Corona-Mutation in Schwerin nachgewiesen

Schwerin

In Schwerin ist erstmals bei einem coronapositiv getesteten Schweriner Bürger die britische Mutante des Coronavirus nachgewiesen worden. Dies teilte die Stadt am Samstag mit. Erst einen Tag zuvor hatte sich der Verdacht auf erste Infektionen mit der britischen Corona-Mutation in Mecklenburg-Vorpommern bestätigt.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das mit der Kontrolle von zwölf auffälligen Befunden beauftragte Speziallabor hatte nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales darüber informiert, dass es sich „mit größter Wahrscheinlichkeit um die Virusvariante UK B 1.1.7 (britische Variante) handelt“. Laut Gesundheitsministerium waren sieben dieser Infektionen im Landkreis Nordwestmecklenburg festgestellt worden, drei im Landkreis Ludwigslust-Parchim und zwei im Landkreis Rostock.

Von RND/dpa