Britische Mutante breitet sich in MV aus: Knapp 300 positive Proben

Rostock/Greifswald

Drohen uns im April ähnlich hohe Infektionszahlen wie im Januar? Nach Berechnungen des Greifswalder Bio-Informatikprofessors Lars Kaderali ist eine solche Entwicklung nicht mehr auszuschließen.

Ein Grund für die drohende dritte Pandemiewelle ist die zunehmende Zahl an Neuinfektionen durch die britische Variante B.1.1.7. Innerhalb von einer Woche hat sich die Zahl der Infektionen mit der hochansteckenden Variante nach Angaben des Lagus von 150 (Ende 6. Kalenderwoche) auf 283 (Ende 7. Kalenderwoche) nahezu verdoppelt.

„In den letzten drei Wochen wird eine deutliche Zunahme des Anteils der UK-Variante in MV beobachtet“, sagte eine Lagus-Sprecherin. Der Einfluss der hochansteckenden Varianten auf die epidemiologische Lage könne zum heutigen Zeitpunkt „noch nicht abschließend seriös“ beurteilt werden. Insgesamt wurden bislang 2400 Positivproben auf Varianten untersucht – in knapp 12 Prozent der Proben wurde die britische Mutation nachgewiesen.

Lockerungsdiskussion befeuern Corona-Müdigkeit

Der Bio-Informatiker Kaderali prognostiziert, dass Ende März die Zahl der Neuinfektionen, die durch die britische Variante verursacht werden, die Zahl der Infektionen übersteigen, die auf das „normale“ Virus zurückgehen. Ab April könnte es zu einem exponentiellen Wachstum kommen.

Ein weiterer Grund für deutlich steigende Zahlen sieht der Wissenschaftler in der durch Lockerungsdiskussionen zusätzlich befeuerten Corona-Müdigkeit, die zu 20 bis 40 Prozent mehr Kontakten führt. Für Ende März sieht Kaderali den Inzidenzwert bei 100. Prognosen für die Zeit danach seien mit großen Unsicherheiten behaftet, so der Experte.

Sinkende Todesraten –zu früh für Lockerungen?

Tendenziell geht die Zahl der Todesfälle aber zurück, auch die Belastung der Krankenhäuser sank zuletzt. Der Chefhygieniker der Greifswalder Uni-Medizin, Nils-Olaf Hübner, warnte dennoch vor vorzeitigen Öffnungsschritten.

„Wir sollten nicht zu starke Steuerausschläge machen, da noch nicht absehbar ist, wie sich die zunehmende Zahl der hochansteckenden Varianten auf die Krankenhäuser auswirken wird“, so Hübner. Erst wenn sich die Folgen der Infektion durch zunehmende Impfungen und einem Rückgang tödlicher Verläufe abmildern, könne man über angepasstere Maßnahmen nachdenken.

Abstand halten oberstes Gebot im Sommer

Das Modell Kaderalis berücksichtigt auch saisonale Schwankungen – eine um 10 Prozent erhöhte Infektionsrate im Winter und eine um 10 Prozent verringerte Infektionsrate in den Sommermonaten. Die grassierende Pandemie in Brasilien mit dem dort herrschenden subtropischen Klima zeigt, dass die Temperaturen für den Rückgang nicht ausschlaggebend sind, sondern eher das veränderte Verhalten.

„Die Umgebungstemperaturen spielen für den wichtigsten Übertragungsweg keine Rolle“, so Hübner. „Dieser Erreger lungert nicht in der Umgebung rum, sondern hält sich in den Atemwegen der Menschen auf und wird von dort direkt auf andere Menschen übertragen.“ Abstand halten sei deshalb auch im Sommer oberstes Gebot.

Varianten könnten harmloser werden

Wie sich die Mutationen künftig weiter entwickeln, lässt sich schwer prognostizieren. „Wir kämpfen deshalb dagegen, weil so viele Menschen krank werden“, so Hübner. Es könne aber passieren, dass das Virus sich so verändert, dass es nicht mehr so krank macht und so viele Todesfälle verursacht.

Ein Beispiel aus der Medizingeschichte sei die Syphilis im Mittelalter, die zunächst sehr viele Menschen tötete, sich dann aber anpasste und harmlosere Krankheitsverläufe verursachte. Die größte Gefahr, die derzeit von dem Corona-Erreger ausgeht, sei die hohe Übertragungsfähigkeit und die Impfdurchbruchsfähigkeit, also die Wirkungslosigkeit der Impfstoffe bei Mutationen. „Wir müssen weiter Respekt vor den Varianten haben.“

Von Martina Rathke