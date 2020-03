„Brötchen kaufen ist Straftat“: Empörung über Polizei bei Durchreise durch MV

Rostock

Zwei Twitter-Kommentare des Medienjournalisten Daniel Bouhs zu einer Fahrt durch MV haben eine Debatte über die Corona-Maßnahmen der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern ausgelöst. Sogar Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) reagierte am Mittwochabend mit einer Antwort unter einem der Beiträge.

Der Journalist Bouhs, der unter anderem für den NDR arbeitet, berichtete in zwei öffentlichen Kurztexten, dass er nach einem Dreh von Niedersachsen nach Berlin durch MV fuhr. An einer Polizeiabsperrung seien alle Fahrzeuge mit einem auswärtigen Kennzeichen angehalten worden – auch er. Offenbar habe er dabei mehrere, teils falsche Auskünfte dazu erhalten, ob er durch MV fahren dürfe.

Durchfahren erlaubt – Halten nicht?

Eine Auskunft sei demnach gewesen: „Fahren Sie um MV herum.“ Eine weitere lautete „Sie dürfen durchfahren. Halten ist aber eine Straftat.“ In einer dritten Variante soll es geheißen haben: „Tanken ist okay, Brötchen kaufen Straftat.“

Ein Blick auf die Internetseite des Innenministeriums des Landes schafft Klarheit. Dort wurden die häufigsten Fragen und Antworten zu Auswirkungen der Corona-Pandemie zusammengefasst. „Die Durchreise durch Mecklenburg-Vorpommern ohne Verbleib im Land ist weiterhin gestattet“, heißt es da. „Dabei ist der Aufenthalt in Mecklenburg-Vorpommern so kurz wie möglich zu gestalten. Halten Sie sich hier bitte an die Abstandsregel und die Hygieneempfehlungen des Robert-Koch-Instituts.“ Der Kauf eines Brötchen dürfte somit gestattet sein.

Keine Drehgenehmigung für MV nötig

Bouhs berichtet weiter, dass er den Polizisten gefragt habe: „Was, wenn ich in MV drehen wollte?“ Die Antwort sei gewesen: „Dann brauchen Sie derzeit eine Genehmigung.“ Sein Kommentar zu dieser Einschränkung der Pressefreiheit, die dies bedeuten würde: „ Deutschland dieser Tage. So krass. Mal abgesehen davon, dass das mit der Dreh-Genehmigung eigentlich nicht stimmt, hoffe ich, @ManuelaSchwesig, oder?“ Die Antwort der Ministerpräsidentin folgte prompt: „Sie brauchen nur einen Journalistenausweis.“

„Klingt wie Transitstrasse vor der Wiedervereinigung“

Der Beitrag des Journalisten wurde vielfach geteilt und kommentiert – fast 12 400 Menschen folgen ihm auf Twitter. Claudia R. antwortet auf der Plattform: „Klingt ein wenig wie die Erzählungen meines Vaters, wenn der als LKW-Fahrer durch die DDR musste.“ RagDoku empfiehlt: „Die Verordnung des Bundeslandes ausdrucken und dann halt die Polizei belehren...“ ex Brit meint: „Das klingt wie Transitstrasse vor der Wiedervereinigung.“

Letztlich durfte Bouhs seine Reise durch MV fortsetzen und räumt gegenüber OZ ein: „Es war ein jüngerer Beamter. Ich hatte den Eindruck, er kannte sich nicht gut es.“ Er habe die Situation deshalb nicht eskalieren lassen: „Ich gehe davon aus, dass ein älterer Beamter die Situation klargestellt hätte, wenn ich nach einem verlangt hätte.“ Ihm sei es dennoch wichtig gewesen, auf den Sachverhalt öffentlich aufmerksam zu machen. Mit Schwesigs Antwort, sei die Sache für ihn erledigt. Auch auf Twitter schrieb er einlenkend: „Schließe nicht aus, dass da „nur“ ein Beamter nicht richtig informiert war (hoffentlich).“

Im Innenministerium ist nach Auskunft einer Sprecherin der Erfahrungsbericht ebenfalls angekommen. Der Fall werde nun untersucht.

