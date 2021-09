Rostock

Sonnabend, kurz nach 16 Uhr: Buga-Chef Oliver Fudickar steht auf dem Feuerwehrboot im Rostocker Stadthafen und gibt das Startsignal für den zweiten Brückenschlag. Etwa 50 Kanuten, Ruderer, Stand-up-Paddler und viele Wassersporttreibende kommen zusammen, um auf dem Wasser symbolisch den Verlauf der zukünftigen Warnowbrücke darzustellen.

Ab 2025 soll die Brücke sich vom Stadthafen ans Gehlsdorfer Ufer erstrecken und eine neue und schnellere Verbindung für Fußgänger und Radfahrer zwischen östlichem und westlichem Warnowufer bilden.

Rund 50 Wassersportler bildeten eine Kette auf der Warnow und symbolisierten so die geplante Brücke vom Stadthafen nach Gehlsdorf. Quelle: Ove Arscholl

Mit dabei sind Lena Mayer und Finn Ohren auf Stand-up-Paddelboards. „Ich habe von der Aktion im Internet gelesen und fand das sehr witzig“, erklärt die 19-jährige Mayer ihre Teilnahme. Die Studenten sind am ersten August nach Rostock gezogen. „Noch würde ich mich nicht als Wassersportlerin bezeichnen, aber die Tendenz zum Wassersport ist steigend“, sagt sie. Dass es bald eine Brücke über die Warnow geben soll, gefällt den beiden Neu-Rostockern. „Das ist besser, als mit Bus und Bahn einmal außen rum zu müssen“, so Finn Ohren.

Rettungsübung auf dem Wasser

Der Brückenschlag findet im Rahmen eines Aktionstages rund um die Bundesgartenschau statt – und ist nicht die einzige Aktion auf dem Wasser. Zuvor drängen sich bereits zahlreiche Schaulustige an die Kaikante, als die Feuerwehr mit einem Boot zu einer Übung rausfährt. Mittig auf der Warnow treibt eine Puppe auf dem Wasser. Die Retter fahren an diese heran, halten sie an der Bugklappe fest, damit sie nicht weiter abtreibt. Anschließend wird sie auf ein sogenanntes Spine-Board gelegt.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das dient dazu, ihr weiter Auftrieb zu geben und die Wirbelsäule zu stützen und zu sichern“, erklärt Johann Edelmann, Leiter des Brandschutz- und Rettungsamtes der Hansestadt. Für die Erstversorgung kommt ein weiteres Boot mit Rettungskräften zum Geschehen dazu. Mithilfe der Drehleiter an der Kaikante wird schließlich eine Schleifkorbtrage heruntergelassen, der „Patient“ wird nun in die Trage gelegt, festgegurtet und an Land geholt. „Bei einem solchen Einsatz sind rund 25 Kameraden im Einsatz“, erklärt der Feuerwehrchef.

Die Rostocker Feuerwehr zeigte eine Rettungsübung – eine Person wurde aus der Warnow geborgen. Quelle: Ove Arscholl

Expertengespräche und Radtouren an Land

Ergänzt wird das Programm an diesem Sonnabend durch Diskussionsrunden mit den neuesten Informationen zu den Planungs- und Bauvorhaben, Stadtradeltouren führen entlang der Buga-Flächen am Warnowuferweg, für Unterhaltung sorgt Livemusik. „Die Passanten sind sehr interessiert, es werden viele Fragen gestellt, unter anderem zu dem geplanten Brückenbau“, sagt Fudickar.

Für ihn ist es der vierte Tag als neuer Buga-Chef. „Seit dem Bewerbungsprozess ist so viel Zeit vergangenen – jetzt darf es auch endlich richtig losgehen“, sagt er. Wichtig sei es, sich nun in alle Themen reinzufinden, zu gucken „wo der Schuh drückt“ und was gut läuft. „Ich freue mich auf das Jahr 2025“, sagt er.

Von Katharina Ahlers