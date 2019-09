Schwerin

Hiobsbotschaft für Manuela Schwesig (45): Die Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns und amtierende SPD-Bundesvorsitzende ist schwer erkrankt. Die Schweriner Staatskanzlei gab am Dienstag bekannt, dass Schwesig an Brustkrebs leide und sich in Behandlung begeben müsse. Ihr Amt werde sie behalten. Die Arbeit werde aber eingeschränkt sein.

Dieser Krebs sei heilbar

„Die gute Nachricht ist: Dieser Krebs ist heilbar“, erklärt Schwesig. „Allerdings ist dafür eine medizinische Behandlung notwendig. Dies wird dazu führen, dass ich in den kommenden Monaten nicht an allen Tagen öffentliche Termine wahrnehmen kann. Ich habe deshalb die Ministerinnen und Minister gebeten, mich an diesen Tagen zu vertreten.“ Gegen Mittag an diesem Dienstag will Schwesig eine persönliche Erklärung abgeben. Ihre Parteiämter auf Bundesebene werde sie niederlegen.

Schwesig ist seit Sommer 2017 Regierungschefin in MV. Sie folgte Erwin Sellering, der wegen einer Krebserkrankung sein Amt niederlegen musste.

Von Frank Pubantz