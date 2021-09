Kriminalität - Brutale Tat in Velgast: „Was geht bloß in so einem Menschen vor?“

Ein 39-Jähriger hat in Velgast (Landkreis Vorpommern-Rügen) eine 18-Jährige so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus kam. Die Gewalt eskalierte auf einem Supermarktparkplatz – am helllichten Tag.