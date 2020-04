Rostock

Viele Geschäfte, Restaurants, Kneipen, Cafés und Freiberufler in MV leiden unter der Coronakrise. Die OSTSEE-ZEITUNG unterstützt deshalb Unternehmer in Not und hat das Portal #ozhilft ins Leben gerufen. Hier bieten Unternehmen aus MV ihre Dienstleistungen online an.

Mit dabei ist auch Kati Steinmüller. Sie ist mit ihrer Ostsee-Buchhandlung in Graal-Müritz im Portal vertreten. Erst seit Sommer vergangenen Jahres ist sie selbstständig und sagt: „Gerade weil ich frisch am Markt bin, ist diese Zeit eine echte Bewährungsprobe für mich. Der Winter ist in einem Ort wie Graal-Müritz ohnehin eine schwere Zeit und Rücklagen habe ich als Jungunternehmerin nicht.“ Nun, wo es eigentlich wieder losgehen sollte, fehlen die Touristen und Gäste der Rehaklinik.

Doch immerhin könne sie durch Bestellungen per Telefon oder E-Mail ihre Fixkosten decken, sagt Steinmüller. Wer noch spontan ein Ostergeschenk benötigt wird bei ihr fündig: „Romane, Kinderbücher, Krimis und Geschenkartikel habe ich immer vorrätig.“ Alle Artikel können zweimal wöchentlich im Laden abgeholt werden, zusätzlich liefert sie aus oder verschickt Ware per Post.

Alle Kontaktdaten zur Ostsee-Buchhandlung, 33 weiteren Buchhandlungen und mehr als 300 Unternehmen, darunter etwa Optiker, Bäcker oder Baustoffhändler, finden sie auf www.ozhilft.de.

Von JS