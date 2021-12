Bücher-Geschenke zu Weihnachten: OZ-Redakteurinnen verraten Lesetipps

Rostock

Eigentlich dachten wir, dass das Interesse am Lesen in den beiden Corona-Jahren zugenommen hat. Daher haben uns die Zahlen der Stiftung Lesen ein wenig überrascht. Der Anteil der Jugendlichen, die regelmäßig lesen, ist so niedrig wie noch nie in den letzten zehn Jahren.

Es stimmt natürlich, dass es nicht immer leicht ist, Kinder und Jugendliche für Bücher zu interessieren. So haben wir uns diesen „Ruck“-Beitrag vorgenommen. Mit ihm verbindet sich der Wunsch, anzustupsen, mehr zu lesen. Denn auch dieses Jahr werden wieder viele Bücher unter den Tannenbäumen liegen. Was gilt es zu beachten, damit sie gelesen werden? Und welches Buch ist das passende? Wir geben Anregungen.

Diese Dinge sind zu beachten beim Verschenken von Literatur

Wer zu Weihnachten Bücher an Jugendliche verschenken möchte, sollte sich Geschlecht, Alter, Persönlichkeit und Interessen des jeweiligen jungen Menschen genau vor Augen führen. Die Frage, die sich stellt: Gefällt es ihr oder ihm? Passt Handlung und Sprachstil zu diesem Jugendlichen?

Der Gang in die Buchhandlung hilft. Hier lassen sich Titel scannen, die ersten Sätze oder einfach eine Passage in der Mitte des Buches lesen. Dabei sollte der junge Mensch, den es zu beschenken gibt, im Hinterkopf sein.

Grundsätzlich spielt auch das Leseverhalten der Eltern eine Rolle: Lesen sie gerne? Nehmen sie regelmäßig ein Buch in die Hand? Eltern nehmen eine Vorbildfunktion ein. Und gerade wenn jemand noch kein Büchernarr ist, sollten dicke und zu anspruchsvolle Bücher vermieden werden. „Grundsätzlich sollte es nicht um pädagogisch wertvolle Bücher gehen, die klug machen sollen, sondern um Spannung und Spaß“, betonen Experten in solchen Fällen.

Derzeit sind Fantasy und Dystopien, Krimis und Thriller bei Jugendlichen sehr beliebt. Viele Jugendliche interessieren sich für Romane, in denen es um hochaktuelle gesellschaftsrelevante Themen geht, wie Migration, Klimawandel oder Gender. Es gibt auch schon erste Bücher über die Pandemie.

Bücher sind eine Chance, eine Auszeit vom Alltag zu nehmen

Und übrigens: Den Wert des Lesens kann man gar nicht hoch genug schätzen. Lesen macht glücklich. Beim Lesen entsteht ein Sog, der die Leser in andere Welten entführt. Es ist eine Chance, eine Auszeit vom Alltag zu nehmen.

Lesen kann junge Menschen stärken. Die erste Liebe, Freundschaften, der Platz in der Klassengemeinschaft – all diese Höhen und Tiefen könnten mit den Protagonisten in Büchern erlebt werden. Die jungen Leserinnen und Leser fühlen sich mit ihren Problemen und Sorgen dann weniger allein. Wir drücken die Daumen für den passenden Griff ins Bücherregal und wünschen gute Unterhaltung!

Apropos Bücherregal: Bei OZ-Reporterin Caroline Bothe vergeht kaum ein Tag, an dem sie nicht eines ihrer vielen Lieblingsexemplare verschlingt. Hier stellt sie sich vor und verrät, wie Bücher ihr Leben geprägt haben.

Meine große Leidenschaft: Lesen – und zwar möglichst viel

Ob Thriller, Fantasy, Drama, Liebesroman oder auch Klassiker, ob französische, englische oder deutsche Literatur – mein Bücherregal folgt nur einem Muster: Hier reiht sich Buch an Buch in großer inhaltlicher Auswahl für jede Stimmungslage. Literatur bedeutet für mich die Flucht in eine andere Welt.

Mit einigen Büchern verbinde ich Erinnerungen an Kindheit und Jugend – zum Beispiel „Harry Potter“ oder „Tintenherz“. Mit anderen Emotionen – das erste über einem Buch vergossene Tränchen, ausgelöst von Jojo Moyes’ „Ein ganzes halbes Jahr“. Und mit wieder anderen verbinde ich ein Schmunzeln über unerwartete Ironie und Schlagfertigkeit, etwa beim englischen Klassiker „Pride and Prejudice“ von Jane Austen.

Mein Faible für Sprachen ließ nicht nur mein Bücherregal auch fremdsprachlich wachsen, sondern führte mich zum Englisch- und Französisch-Studium an der Universität Rostock, viele Buchneuanschaffungen dank unzähliger interessanter Literaturseminare inklusive. Lesen erweitert den Horizont ähnlich wie Reisen: Neue Länder, neue Sitten – und das alles nur einen Seitenumschlag entfernt.

Eine meiner fiktiven Reisen führte ins tiefste Uruguay – und hat mich dort total abgeholt. „Die unsichtbaren Stimmen“ der lateinamerikanischen Autorin Carolina De Robertis ist eine Familiensaga von drei Frauengenerationen, die diverse Widerstände im Südamerika des 20. Jahrhunderts überwinden. Die Konflikte und Themen im Roman sind so vielfältig wie die drei Protagonistinnen selbst: Gewalt, Gefangenschaft, Rebellion, Beziehung zwischen Mann und Frau im Wandel, transsexuelle Liebe und die Pflege und Neuinterpretation von Tradition. Jede Leserin findet sich sicherlich wenigstens einmal selbst in einer der Protagonistinnen wieder: die naturverbundene Pajarita mit heilenden Kräften, die wortgewandte Eva mit ihrer dichterischen Begabung und die neugierige, rebellische Salomé.

Geschichten über Emanzipation faszinieren mich schon lange und führten schlussendlich auch zu meiner Masterarbeit, die ich gleich vier Romanen der afroamerikanischen Frauenliteratur mit ganz ähnlichen Themen widmete. Die Bezwingung gesellschaftlicher Hürden und die Fähigkeit, aus traumatischen Erlebnissen Stärke zu beziehen, sind Dinge, die man auch über den Roman hinaus mitnehmen kann. Passenderweise habe ich das Buch von meiner Großmutter als Geschenk bekommen.

Also, nichts wie ran an die Lektüre, es lohnt sich!

Und auch die OZ-Redakteurinnen Juliane Schultz und Michaela Krohn stellen hier ihr aktuelles Lieblingsbuch vor.

Juliane verrät: In der Zukunftswelt des Science-Fiction-Romans „Cryptos“ von Ursula Poznanski leben Menschen nur noch in Kapseln. Sie verbringen ihre Zeit in digital erschaffenen Welten. Die Hauptfigur Jana designt solche Fantasyländer. Darunter auch das friedliche Kerrybrook voller Schafe, viel Grün und kleiner Häuschen. Doch plötzlich passiert ein spektakuläres Verbrechen in Janas Lieblingswelt und sie muss handeln. Der Jugendthriller von Bestseller-Autorin Poznanski ist so spannend und klug erzählt, dass sich Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen gut unterhalten fühlen dürften.

Michaela verrät: Ein Klassiker unter den Jugendbüchern ist „Wer die Nachtigall stört“ von Harper Lee – ein Plädoyer für die Gleichheit aller Menschen.

Von Juliane Lange und Caroline Bothe