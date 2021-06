Rostock

Weiter pauken statt Ferien machen: Für viele Kinder und Jugendliche im Nordosten ist seit Beginn der Sommerferien in der vergangenen Woche genau das Realität. Sie wollen oder müssen den Lernstoff, der es während des Schuljahrs nicht in die Köpfe der Schüler geschafft hat, nachholen. Helfen sollen dabei Nachhilfe-Angebote – und die wurden gerade zu Beginn der Ferien überrannt.

Grund dafür ist vor allem das Aktionsprogramm der Landesregierung „Stark machen und Anschluss sichern“. Schüler in MV sollen auf Kosten von Land und Bund Förderprogramme in den Ferien nutzen können. Seit dem 10. Mai können sich Schüler über einen sogenannten Berechtigungsschein dafür anmelden. Allein bei ebay-Kleinanzeigen gibt es Hunderte Angebote – dabei sind Nachhilfeagenturen, Vereine, aber auch private Anbieter.

Nachfrage nach Nachhilfe größer als in Vorjahren

Zahlreiche Anbieter im Land bieten so auch während der Ferien Nachhilfestunden. Das geht zum Beispiel beim Studienkreis in Rostock-Lichtenhagen. Studienkreis-Leiterin Jana Murk berichtet: „Zu Beginn der Ferien war der Andrang sehr groß, größer als in den Vorjahren.“ Genutzt werden die Nachhilfekurse vor allem von Grundschülern. „Die haben oft fast nichts gelernt in der ersten und zweiten Klasse. ABC – Fehlanzeige bei vielen“, betont Jana Murk.

„Uns wurde vor allem berichtet, dass überengagierte Eltern sich um Nachhilfeplätze reißen. Die Kinder sind davon allerdings oft nicht sehr angetan.“ Hanna Suhr, Vorsitzende des Landesschülerrats MV Quelle: privat

Inzwischen lasse die Bereitschaft bei Schülern und Eltern allerdings schon wieder etwas nach. Viele seien im Urlaub. „Die Gruppen waren zunächst voll. Ich habe aber schon wieder ein paar freie Plätze“, sagt Jana Murk. Abrechnen kann sie die Stunden, die vom Land durch das Aktionsprogramm gefördert werden, aber nur, wenn sie auch tatsächlich stattfinden.

Stark nachgefragt: Nachhilfe in Mathe

Der bürokratische Aufwand für die Nachhilfe-Anbieter ist größer geworden. Schon im vergangenen Jahr gab es ein Programm des Bildungsministeriums. Allerdings nur für vier Wochen. Nun können die Förderstunden bis einschließlich 30. Juli beantragt werden. Holger Liß, Landesleiter des Abacus-Nachhilfe-Instituts mit 26 Niederlassungen im Nordosten, erklärt: „Wir haben sehr viele Anmeldungen, aber immer noch freie Kapazitäten.“ Abacus biete ausschließlich Einzelunterricht zu Hause an. In diesem Jahr werde das Förderangebot laut Holger Liß zudem besser angenommen, weil es frühzeitig vorbereitet wurde. Nachgefragt sei vor allem Nachhilfe in Mathe.

„Wir legen Wert auf Verantwortung. Ein Bulimie-Lernen, in dem man den Stoff reinprügelt, bringt nichts.“ Vorsitzender des Landeselternrates MV, Kay Czerwinski Quelle: Kay Czerwinski

Kay Czerwinski, Vorsitzender des Landeselternrates, hält das Aktionsprogramm des Bildungsministeriums für eine gute Idee, sagt aber: „Wir sind dafür, dass die Nachhilfe in den Ferien in der Schule stattfinden sollte, am Ort des Lernens.“ Grund dafür sei eine erforderliche Abstimmung zwischen Eltern, Lehrern, Nachhilfelehrern und Schülern. „Die Nachhilfe-Profis können sich dort mit den Lehrern besser abstimmen“, so Czerwinski. Zudem sei es wichtig, dass für jeden Schüler die richtige Form der Nachhilfe gefunden werde und sie wissen, was sie brauchen. „Wir legen Wert auf Verantwortung. Ein Bulimie-Lernen, in dem man den Stoff reinprügelt, bringt nichts.“

Czerwinski betont zudem: Die Zeit in den Ferien werde nicht ausreichen. „Für den Einzelnen können Nachhilfestunden das Richtige sein. Aber ob es für die Masse funktioniert“, da sei der Landeselternratvorsitzende skeptisch. Die Schüler müssten außerdem auch einmal zur Ruhe kommen.

Landesschülerrat: Eltern reißen sich um Nachhilfeplätze

Das sieht auch der Landesschülerrat selbst so. Vorsitzende Hanna Suhr erklärt: „Uns wurde vor allem berichtet, dass überengagierte Eltern sich um Nachhilfeplätze reißen. Die Kinder sind davon allerdings oft nicht sehr angetan“, so die Malchowerin, die in diesem Jahr ihr Abitur gemacht hat. Schüler, die die Nachhilfe wirklich benötigten, weil sie eher lernschwach sind, hätten so vielleicht keine Chance auf den Nachhilfeplatz ihrer Wahl.

Sie sagt zudem: „Es muss für die Schüler auch die Möglichkeit geben, sich in den Ferien auszuruhen. Das Schuljahr war für uns alle anstrengend.“ Viele würden sich laut Hanna Suhr um Nachhilfe bemühen, weil sie Angst vor dem Anschluss im nächsten Schuljahr haben.

Nach Angaben des Bildungsministeriums gewährt das Land jedem Schüler und jeder Schülerin für maximal 30 Unterrichtsstunden jeweils 12,50 Euro. Das Geld stammt aus dem MV-Schutzfonds, der als Reaktion auf die andauernde Corona-Pandemie im Vorjahr eingerichtet worden war. Nehmen die Kinder am Gruppen-Unterricht teil, entfallen in aller Regel Zusatzzahlungen für die Nachhilfe. Einzelunterricht kostet extra, bei Abacus zum Beispiel etwa 20 Euro die Stunde. Im Vorjahr hatten laut Ministerium rund 1400 Schüler an dem außerschulischen Lernprogramm teilgenommen, um Lücken zu schließen.

Von Michaela Krohn