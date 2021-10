Rostock

So kann es mit dem Schutz vor Corona an den Schulen des Landes nach Auffassung von Lehrer, Eltern und Schülern nicht weitergehen: „Sämtliche Maßnahmen gehören auf den Prüfstand“, sagt der Sprecher des „Bündnisses für gute Schule“, Kay Czerwinski. „Dabei ist es irrelevant, ob gerade Koalitionsverhandlungen laufen und die Frage, wer künftig das Bildungsministerium leitet, noch offen ist. Jetzt muss eine Entscheidung her!“

Bevor sich SPD und Linke am Wochenende im Rahmen ihrer Verhandlungen mit dem Thema Bildung befassen, hat das Bündnis einen Forderungskatalog vorgelegt. Darin benannt sind Sofortmaßnahmen, die keinen Aufschub gestatten, aber auch langfristig wirkende Punkte.

„Als Lehrer arbeiten wir viel mit Mimik“

Für Czerwinski, der auch Vorsitzender des Landeselternrates ist, aktuell am drängendsten: „Wir müssen sofort alle Corona-Regeln in den Schulen an neue wissenschaftliche Erkenntnisse anpassen.“ So sei es fraglich, ob alle geltenden Regeln, etwa die Maskenpflicht für alle Schüler bei Stufe Gelb der Corona-Ampel, noch sinnvoll sind. „Aktuell kursieren an Schulen diverse Viren in riesigem Ausmaß. Das Immunsystem konnte sich gegen sie nicht modulieren. Dabei kann eine Infektion mit dem RS-Virus schwerwiegend sein – ebenso mit Noro- und Grippe-Viren.“

Seine Mitstreiterin, Heike Walter, Vorsitzende der Schulleitervereinigung, ergänzt: „Als Lehrer arbeiten wir viel mit Mimik, doch dieser Kommunikationsweg ist nun abgeschnitten.“ Dramatisch sei das beim Erlernen einer Sprache oder in der Grundschule. „Beim B und P müssen Kinder erkennen, wie man es spricht und schreibt.“

„Lernen zwischen den Altersgruppen fehlt“

Aber es seien nicht nur die Masken, warnt Heike Walter, auch die sogenannten „definierten Gruppen“ gehören auf den Prüfstand. „Das Lernen zwischen den Altersgruppen fehlt. Kaum betreten sie die Schule trennt man Groß und Klein voneinander. Wir zerstören so das soziale Miteinander und soziale Kompetenz wird nicht trainiert.“

Czerwinski fragt deshalb: „Sind die Kollateralschäden der Maßnahmen inzwischen nicht schwerwiegender als der Nutzen?“ Immerhin seien inzwischen 95 Prozent aller Lehrer geimpft.

Forderung nach ausreichend Personal und Ausstattung

Das soll nach dem Willen des Bündnisses, eines Zusammenschlusses von Landesschüler- und Landeselternrat, Erziehungsgewerkschaft und Lehrerverbänden, kurzfristig zwischen Praktikern aus der Schule und dem Landesamt für Gesundheit und Soziales besprochen werden.

Darüber hinaus fordert das Bündnis alle Abgeordneten des neu gewählten Landtags auf, das Bildungsministerium mit allen nötigen Ressourcen auszustatten, damit Lehrer gut arbeiten können und Kinder, unabhängig von ihrer Herkunft, beste Voraussetzungen zum Lernen haben.

Dazu gehören demzufolge eine ausreichende personelle Ausstattung der Schulen mit qualifizierten Lehrkräften und die Zuweisung von ausreichend Sonderpädagogen und Schulsozialarbeitern. Die Stundenzuweisung soll so gestaltet sein, dass Lehrer und Lehrerinnen Qualifizierungen besuchen und Schüler und Schülerinnen eine individuelle Förderung erhalten können.

Die räumliche und sächliche Ausstattung aller Schulen soll verbessert und die Umsetzung des Digitalpaktes massiv vorangetrieben werden. Für Online-Unterricht sollen verbindliche Standards festgelegt und eine „digitale Landesschule“ eingerichtet werden. In der Corona-Pandemie waren Schulen über Monate geschlossen, so dass Unterricht zumeist über das Internet erfolgte, ohne dass überall auch die Voraussetzungen vorhanden waren.

Von Juliane Schultz