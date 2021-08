Frühstücksbrötchen, Kaffee und dazu ein buntes Programm für Familien: Am Sonntag, 22. August, steigt auf dem Uniplatz von Rostock der größte Open-Air-Brunch der Hansestadt. Hunderte Genießer treffen sich zum Picknick in der Kröpi. Was Gäste erwartet, welche Corona-Regeln gelten und ob es noch freie Tische gibt.