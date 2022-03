Rostock

Der Krieg Russlands in der Ukraine hat auch die Energieabhängigkeit Deutschlands aufgezeigt. Da große Mengen Erdgas und -öl von Russland nach Deutschland kommen, könnte ein Embargo hierzulande zu schweren wirtschaftlichen Folgen und kalten Wohnungen führen.

In MV hat eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung offenbar dazu eine klare Position. Deutschland und die EU sollten nicht auf russische Energieimporte verzichten. Das ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage im Auftrag der OSTSEE-ZEITUNG; befragt wurden 1001 Wahlberechtigte im Nordosten.

62 Prozent der Befragten in MV lehnen demnach einen Stopp der Energieimporte aus Russland ab, 33 stimmen dafür. In ganz Deutschland ist das Verhältnis anders: Dort stimmen 50 Prozent gegen, 43 für einen Stopp von Gas und Öl aus Putins Reich.

Quelle: OZ/Laura Korpal

Große Unterschiede gibt es selbst im Bundesland: In Vorpommern lehnen gar 70 Prozent einen russischen Gas-Stopp ab, wie er in der Bundespolitik diskutiert wird. In Mecklenburg sind es 59 Prozent.

Nach Anhängern einzelner Parteien aufgeschlüsselt, ergibt sich nur bei Grünen-Wählern eine klare Absage an Putins Gas – 67 Prozent. In allen anderen großen Parteien will die Wählerschaft überwiegend nicht auf die Energie aus Russland verzichten. In Zahlen: AfD 88 %, Linke 67 %, CDU 64 %, SPD 56 %, FDP 53 %.

Von Frank Pubantz