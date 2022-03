Rostock

Trägt die NATO eine Mitschuld an der Invasion Russlands in der Ukraine? Diese Frage wird in Deutschland kontrovers diskutiert. Für eine Mehrheit in MV steht fest: Nein, dem ist nicht so. 55 Prozent der Befragten einer Forsa-Umfrage für die OZ haben sich so ausgesprochen. 37 Prozent dagegen sind der Auffassung, auch das Verhalten des westlichen Militärbündnisses in den vergangenen Jahren habe Anteil an den aktuellen Entwicklungen.

Dabei ist eine sehr unterschiedliche Bewertung der Geschlechter auffällig. Während 61 Prozent der Frauen keine Mitschuld der NATO in der Ukraine sehen, sind es nur 48 Prozent der Männer.

Wie aber könnte man der überfallenen Ukraine helfen? Einen Beitritt des Landes sowohl zur Europäischen Union als auch zum westlichen Militärbündnis NATO lehnen 49 Prozent der Befragten in MV ab. 40 Prozent stimmen für eine EU-Öffnung gegenüber der Ukraine, nur 18 Prozent bei der NATO. Vor allem Männer lehnen mehrheitlich eine ukrainische Beteiligung in beiden Bündnissen ab – 52 Prozent. Frauen: 44.

Quelle: OZ/Laura Korpal

Die Angst, dass der Konflikt in einen 3. Weltkrieg mündet, ist in MV ausgeprägt. Während eine Mehrheit von 53 Prozent im Nordosten angibt, dies nicht zu befürchten, sehen 44 Prozent aber genau diese Gefahr. Interessant: In ganz Deutschland sind die Verhältnisse zu dieser Frage genau umgekehrt: 53 Prozent sehen die Gefahr eines großen Krieges, 41 Prozent nicht.

Von Frank Pubantz