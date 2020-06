Bürgermeister aus MV schreiben offenen Brief: „Bleiben Sie solidarisch!“

Stralsund/Greifswald/Schwerin/Wismar

Die Bürgermeister einiger Hansestädte und der Landeshauptstadt Schwerin haben sich in einem offenen Brief an die Bürger gewandt. Die loben die Menschen in MV und erklären, dass die Maßnahmen zu Eindämmung der Corona-Krise Wirkung zeigen würden. Dennoch mahnen Rico Badenschier, Oberbürgermeister von Schwerin, Alexander Badrow, Oberbürgermeister von Stralsund, der Neubrandenburger OB Silvio Witt, sein Greifswalder Amtskollege Stefan Fassbinder und Wismars Bürgermeister Thomas Beyer weiter zur Vorsicht.

Als die Weltgesundheitsorganisation Mitte März eine Pandemie ausrief, habe wohl niemand geahnt, welche Auswirkungen das auf Deutschland, MV und jeden Einzelnen habe werde, heißt es in dem Schreiben. Man habe China geblickt, nach Italien, nach Spanien, vielleicht auch in die USA oder nach Weißrussland – überall sei anders mit dem Virus und der Pandemie umgegangen worden.

Ziel war es, dass es nicht zu viele Coronavirus-Patienten auf einmal gibt

Die Städteoberhäupter blicken zurück und beschreiben noch einmal die Maßnahmen der Bundesregierung: „In Deutschland hatte sich die Regierung entschieden, Schulen zu schließen, Kitas, Einzelhandelsgeschäfte, Hotellerie, Gastronomie. Wir haben die Rathäuser geschlossen – die Gebäude. Unternehmen haben ihre Beschäftigten in Kurzarbeit geschickt, andere Unternehmen stellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Veranstalter haben Konzerte abgesagt. Krankenhäuser haben ihren Alltag so organisiert, dass sie im Falle des Falles ausreichend Platz haben, um Menschen intensivmedizinisch und isoliert behandeln zu können.

Erklärtes Ziel: Das Erkranken vieler Menschen auf einmal zu verhindern. Kontaktverbot, Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen – das Aus für Familienfeiern, Hochzeiten im gewünschten Rahmen, geschlossene Grenzen zu unseren Nachbarstaaten und Nachbarbundesländern. Stille Straßen, leere Cafés, staufreie Autobahnen.“

Inzwischen seien elf Wochen vergangen und man einen Eindruck bekommen, was es heißt, wenn das gesellschaftliche Leben heruntergefahren wird. „Der Preis dafür war für manche und manchen hoch, mitunter auch zu hoch. Wer seinen Job verloren hat, einsam war ohne soziale Kontakte, wer die Freundinnen und Freunde in der Schule vermisst hat oder als allein erziehendes Elternteil Job und Kind organisieren musste – niemand außer denen, die das erlebten und erleben, kann das nachempfinden“, zollen Wismars Bürgermeister und die anderen unterzeichnenden Oberbürgermeister den Menschen Respekt.

Ein Dankeschön an alle – aber es ist noch nicht vorbei

„Und dennoch, die Maßnahmen haben gegriffen, die Anzahl der Infektionen ist überschaubar geblieben. Die Grundlage für all’ diese Maßnahmen – das Infektionsschutzgesetz. Ein Leben – geregelt in zahlreichen Verordnungen, die seit dem 27. April Tag für Tag wieder mehr davon möglich machen. Schulen, Kitas, Cafés und Restaurants, Bolzplätze, Läden und Nagelstudios – sehr kleinteilig kommt die schrittweise Öffnung daher. Verwirrend, mitunter widersprüchlich. In jedem Fall mit einem erheblichen Aufwand für jene verbunden, die die Auflagen umsetzen müssen – in Kitas und Schulen, in Pflegeheimen, Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie – danke dafür.“

„Wir alle können uns gegenseitig danken: Wir haben das vor elf Wochen erklärte Ziel erreicht. Das ist richtig gut! Dennoch sind wir nach diesen elf Wochen noch immer nicht wesentlich schlauer, wie es nun weitergehen kann. Entscheidungen werden auf Sicht getroffen, im Ringen um die bestmögliche für die Allgemeinheit auch mal wieder verworfen, korrigiert. Nicht immer werden sie so erklärt, dass sie auch verstanden werden können. Die Unsicherheit, die daraus resultiert, vielleicht auch der Ärger, treibt Menschen dieser Tage auf die Straßen.“

Rede von Solidarität und Verantwortung

Aber es habe auch viel Solidarität in MV gegeben. Menschen sind für andere einkaufen gegangen, haben Masken genäht, Musikanten vor Pflegeheimen gespielt, um die Einsamkeit zu vertreiben – andere spendeten, um ihrem Lieblingsladen das Überleben zu sichern.

Weiter heißt es: „Die Infektionszahlen sind niedrig in unserem Land, dank des verantwortlichen Handelns aller. Auf diese Verantwortung unserer Bürgerinnen und Bürger vertrauen wir auch in den kommenden Wochen. Mittlerweile ist inzwischen oft von einer neuen Normalität die Rede. Abstand zu halten und in Räumen Maske zu tragen, gehören vorläufig dazu. Jetzt gerade erst recht! Sie sind die neue Solidarität, die wir miteinander leben können. Bleiben wir also solidarisch!“

Von OZ