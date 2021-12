Stralsund

In der wohl kürzesten Sitzung aller Zeiten – wegen Corona wurde auf mündliche Debatten bei Anträgen ebenso verzichtet wie auf Pausen – waren sich die Stadtvertreter ungewohnt einig: Die arg gebeutelten Händler des Stralsunder Weihnachtsmarktes sollten dringend unterstützt werden. Und das geht am besten, wenn man Standgebühren erlässt und ihnen bei den anderen Fixkosten unter die Arme greift.

Gefühlt täglich neue Regeln auf dem Weihnachtsmarkt

Während die Hansestädter und ihre Gäste das bunte Treiben vom Alten bis zum Neuen Markt immerhin 22 Tage genießen konnten, war der Marktalltag für Schausteller und Händler kaum entspannt zu bestreiten. Erst 3G, dann 2G und zur Krönung noch 2G plus – hinzu kamen die Regeln, die sich gefühlt täglich geändert haben, weil sich die Landesregierung ständig getrieben sah, nachschärfen zu müssen. Und das obwohl die Experten aus den Gesundheitsämtern, so auch in Vorpommern-Rügen, immer betont haben, dass die Ansteckungsgefahr draußen an der frischen Luft am geringsten ist.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ausbaden mussten den ganzen Schlamassel die Anbieter von Glühwein, Mutzen und gebrannten Mandeln, Bratwurst, Brotspezialitäten und anderen Leckereien, aber auch die Karussell-Betreiber. Mussten sie doch täglich damit rechnen, dass der Weihnachtsmarkt ganz dicht gemacht wird. Was ja nun am letzten Dienstag doch noch eingetreten ist. Zwar bekommen die Gewerbetreibenden die Gebühren für die nicht genutzte Zeit bis 22. Dezember zurück, doch das reichte den Kommunalpolitikern, die sich zuvor bei den Stadtwerken für die Organisation und Durchführung des Weihnachtsmarktes bedankten, nicht weit genug.

Bund stellt für 2G plus-Phase Hilfen in Aussicht

„Wir wissen inzwischen, dass es für die Phase mit 2G plus Überbrückungshilfen vom Bund gibt. Allerdings beziehen sich die Anträge für diesen Fonds auf Unternehmenszahlen aus 2019. Deshalb konkretisieren wir unseren Antrag. Für alle neuen Anbieter, die diese Hilfen nicht kriegen, wollen wir, dass die Standgebühren ausgesetzt werden“, sagte Ute Bartel, die den Antrag für die SPD-Fraktion am Donnerstag in die Bürgerschaft einbrachte.

Kreistag verabschiedete ähnlichen Antrag

Die Fraktion Bürger für Stralsund, die bereits am Montag im Kreistag Vorpommern-Rügen mehrheitlich Unterstützung bekam für den Antrag, dass sich der Landrat für alle Weihnachtsmärkte im Kreis in Schwerin stark machen und finanzielle Unterstützung an Land ziehen soll, wollte dies ähnlich auch in der Bürgerschaft anregen und ergänzte den SPD-Antrag. „Uns geht das nicht weit genug. Wir sollten hier nach Verursacherprinzip verfahren und nicht die Stadtwerke und damit den städtischen Haushalt belasten. Deshalb möchten wir den Oberbürgermeister bitten, in Schwerin eine Erstattung der Kosten zu erwirken. Denn das Land hat dieses Hin und Her mit den Weihnachtsmärkten zu verantworten.“

Hansestadt hat sich nichts vorzuwerfen

Andrea Kühl von den Linken sagte: „Wir sehen das auch so, wir als Hansestadt haben alles Mögliche gemacht, um den Weihnachtsmarkt am Laufen zu halten.“ CDU, Grüne und AfD äußerten sich ähnlich und wollten die Stadtwerke, die ohnehin die Verluste wegen des verkürzten Markttreibens stemmen müssten, nicht weiter belasten. Die Verantwortung liege eindeutig beim Land. Bevor bis auf zwei Enthaltungen alle dem Antrag und seinen Änderungen zustimmten, hatte sich auch Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) zu Wort gemeldet.

„Ich hoffe da auf Schwerin, und ich bin zuversichtlich, dass wir eine Lösung hinbekommen.“ Bisher habe das immer geklappt, und warum sollte das mit der neuen Landesregierung plötzlich nicht mehr so sein...

Von Ines Sommer