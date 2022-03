Rostock

Die Buga 2025, wie sie einst geplant wurde, wird es so in drei Jahren nicht geben. Das dürfte bereits feststehen – und das räumt auch Rostocks OB Claus Ruhe Madsen ein. Als Rostock für Schwerin einsprang und sich entschied die Bundesgartenschau auszurichten, waren die Pläne ambitioniert: Der komplette Stadthafen sollte umgestaltet werden, zig Großprojekte in wenigen Jahren das Antlitz der Hansestadt für immer verändern. Nun drohen die Pläne an der Pandemie und auch am Krieg gegen die Ukraine zu scheitern.

Fast zwei Jahre drehte sich im Rathaus alles um Corona und die Folgen. Nun führt Putins Angriffskrieg gegen das Nachbarland zu nochmals explodierenden Preisen – bei Treibstoffen, aber auch bei Stahl und anderen Baustoffen. Und dann wären da noch die hausgemachten Probleme: Rostock ist es nicht gelungen, eine schlagkräftige und personell gut aufgestellte Planungsgruppe für die Buga aufzubauen. Es gab Streit um Posten, um Zuständigkeiten. All das hat gebremst. Die Buga hatte keine Priorität.

Lesen Sie auch Buga 2025 in Rostock: Muss die Bundesgartenschau verschoben werden?

Die Blumenschau und all die wichtigen und richtigen Projekte für die Stadtentwicklung abzusagen, wäre aber ein fataler Fehler. Gerade nach diesen beiden Krisen braucht Rostock neue Impulse, eine neue Entwicklung, Aufträge für die Wirtschaft, neue Attraktionen für Besucher. Eine Verschiebung wäre nicht schön, aber die beste Lösung. Etwas mehr Zeit für Planungen und um die Vorhaben neu zu ordnen. Aufgeschoben ist besser als aufgehoben.

Von Andreas Meyer