Buga 2025 in Rostock: Auch Teterow will als Außenstandort dabei sein

Rostock/Teterow

Die Bewerbungen für einen Außenstandort der Bundesgartenschau, die 2025 in Rostock stattfinden soll, mehren sich. Nun hat auch die Stadt Teterow eine Bewerbung eingereicht und will das Buga-Gremium mit vier Schwerpunkten überzeugen.

Teterows Bürgermeister Andreas Lange (parteilos) hat die Bewerbung am Mittwoch persönlich mit nach Rostock gebracht. „Im Blütenrausch“, so will Teterow überzeugen. Erste Ideen für Veranstaltungen und Angebote im Buga-Jahr beinhalten unter anderem Gartenkonzerte und Lesungen, ein Blütenlabyrinth, Gartentheater, Garten-Workshops oder Pflanzaktionen und Wanderungen. Auch eine Sonderausstellung mit dem Schwerpunkt Obstbaum- und Blumenzucht im 19. Jahrhundert ist geplant.

Buga-Gremium setzt harte Kriterien an

Teil des Buga-Konzeptes in Teterow sollen auch das Stadtmuseum im Malchiner Tor und die Galerie im Bahnhof, die eine Symbiose aus Kunst und Architektur bildet, sein. Erwähnenswert dabei ist auch der sanierte historische Bahnsteig, auf dem Gartenfeste stattfinden sollen. Wie für die Buga gemacht findet Bürgermeister Andreas Lange auch die Burgwallinsel, eine ehemalige slawische Siedlungsstätte. Für die Buga 2025 haben sich die Ideengeber dort unter anderem eine blühende Burgwallfähre vorgestellt.

„Wir würden uns sehr freuen, wenn Teterow Außenstandort der Buga wird“, so Teterows Bürgermeister, als er die Bewerbung an Rostocks Buga-Senator Holger Matthäus (Grüne) übergibt.

Tolle Ideen allein reichen allerdings nicht. Bislang sind rund 17 Bewerbungen aus Orten in ganz Mecklenburg-Vorpommern eingegangen. Buga-Chefplanerin Renate Behrmann erklärt wichtige Kriterien: „Auch die Infrastruktur vor Ort muss stimmen. Sind zum Beispiel genügend Sanitäranlagen da, wie ist die Erreichbarkeit? Zudem muss es einen wirklichen Bezug zur Buga geben.“ Noch gebe es kein offizielles Motto für die Gartenausstellung. Klar sei aber schon: Es wird auch um Nachhaltigkeit gehen.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Renate Behrmann rechnet mit um die 25 Buga-Außenstandorten. Allerdings zählen auch drei Standorte in der Hansestadt selbst als Außenstandorte: der Iga-Park, der Botanische Garten und die Petrikirche. Bislang sind unter anderem Bewerbungen aus Bad Doberan, Waren an der Müritz, Güstrow und Schwerin eingegangen. Auch Divitz bei Barth will dabei sein.

Zudem könnte die Buga 2025 internationalen Charakter bekommen. Auch auf der dänischen Insel Falster soll es ein Buga-Projekt geben. Mit der Stadt Panajachel in Guatemala ist Rostock offiziell seit 2018 befreundet. Auch dort könnte etwas entstehen. Im September will das Gremium über die Bewerbungen entscheiden.

Von Michaela Krohn