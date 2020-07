Kritik an Großprojekt - „Ein Desaster“: Warum Pastor Schnauer die Buga 2025 in Rostock stoppen will

Er ist einer der angesehensten Männer Rostocks – und er geht mit den Planungen für die Bundesgartenschau 2025 scharf ins Gericht: Der ehemalige Pastor und Kulturpreisträger Arvid Schnauer fordert einen Neustart für die Buga-Planungen. So, wie es jetzt geplant sei, dürfe die Gartenschau nicht kommen.