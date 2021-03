Schwerin

Bund und Länder beraten an diesem Mittwoch erneut über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Die Sitzung dauert aktuell noch an. Gerungen wird um eine Öffnungsstrategie, die gleichzeitig die Gefahr eines Anstiegs der Infektionen auch durch Virusmutationen berücksichtigt.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hält Lockerungen der Corona-Schutzvorschriften nur unter Wahrung des Gesundheitsschutzes für vertretbar. „Wir brauchen Schutz und Perspektive in der Corona-Pandemie“, schrieb die Schweriner Regierungschefin auf Twitter zu Beginn des Bund-Länder-Gipfels am Mittwoch.

Sie erneuerte ihre Forderung nach einem Dreiklang aus Testen, Impfen und Öffnen. „Dazu braucht es endlich Klarheit, wann wie viel Selbsttests zur Verfügung stehen“, richtete Schwesig einen Appell an den Bund. Je mehr getestet werde, desto früher könne es Lockerungen der aktuell noch geltenden Corona-Einschränkungen geben.

Bei der Videokonferenz der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) soll auch über den Start und die Finanzierung von Massentests beraten werden.

Hausärzte sollen gegen Corona impfen

Erster Beschluss, der am Abend aus dem Gipfel durchdrang: Nach Informationen der „Bild“-Zeitung und der Nachrichtenagentur dpa einigte sich die Runde darauf, dass Hausarztpraxen ab Ende März in die Impfkampagne einsteigen sollen. Dadurch könnte das Impftempo deutlich anziehen. Die rechtlichen Voraussetzungen dafür hatte Spahn bereits am Dienstag mit einer Überarbeitung der Impfverordnung geschaffen, deren Referentenentwurf dem RND vorliegt.

Die ersten Reaktionen aus MV zum Thema Impfen bei Hausärzten ist positiv. Die Impfkapazität könnte „immens ansteigen“, heißt es vom Hausärzteverband MV.

Lockdownverlängerung wohl beschlossen

Beschlossen wurden offenbar auch, den Lockdown bis zum 28. März zu verlängern. Das erfuhr die Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch aus mehreren Quellen aus den Beratungen von Bund und Ländern. Ein endgültiger Beschluss über die künftigen Maßnahmen stand aber noch aus.

Kontaktbeschränkungen werden gelockert

Die Kontaktbeschränkungen werden gelockert. Ab Montag soll die Möglichkeit zu privaten Zusammenkünften mit Freunden, Verwandten und Bekannten wieder erweitert werden. Beschlossen wurde nach Informationen des RND (Redaktionsnetzwerk Deutschland, zu dem auch die OZ gehört), private Zusammenkünfte des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt – maximal jedoch fünf Personen – zu erlauben. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt. Getrennt lebende Lebenspartner würden als ein Haushalt gewertet, hieß es.

Lockerungen?

Ob es Lockerungen geben wird, und wenn ja, welche und zu welchem Zeitpunkt, ist noch unklar.

Ministerpräsidentin Schwesig stellt im Anschluss an die Konferenz die Ergebnisse live vor – und erklärt, was diese für Mecklenburg-Vorpommern bedeuten. Hier wird am Abend der Livestream aus der Staatskanzlei übertragen (Uhrzeit noch unklar).

Schwesig hatte bereits in der vergangenen Woche ihre Forderung nach einem Ausstiegsszenario aus dem Lockdown erneuert. Sie mahnte eine Überarbeitung des Ampelsystems für Lockerungen an: „Wir brauchen dringend einen Perspektivplan für ganz Deutschland. Wir müssen den Menschen sagen, in welchen Schritten wir vorangehen wollen“, sagte Schwesig.

Sieben-Tage-Inzidenz darf nicht allein der Maßstab sein

Bei der Festlegung auf Lockerungen der aktuell harten Corona-Schutzmaßnahmen dürfe nicht allein die Sieben-Tage-Inzidenz bei Neuinfektionen der Maßstab sein. Auch die Belastung der Krankenhäuser, der Stand der Impfungen und die erweiterten Testmöglichkeiten müssten berücksichtigt werden.

Schwesig sprach sich dafür aus, dem seit Monaten geschlossenen Einzelhandel schrittweise wieder die Öffnung der Geschäfte zu erlauben, etwa mit Einkaufen per Terminvergabe.

Hotellerie und Handel machen auf Notlage aufmerksam

Unterdessen wurden auch die Forderungen der Wirtschaft nach einem raschen Ende des Lockdowns in MV immer lauter. Auf der Urlauberinsel Usedom starteten am Samstag Hoteliers eine Plakataktion, mit der sie auf die drohenden Folgen der monatelangen Zwangsschließungen hinweisen: „Wir gehen jetzt in den fünften Monat ohne Gäste und brauchen endlich eine klare Ansage, wann es für uns wieder losgeht“, sagte Hotelbetreiber Michael Raffelt als einer der Initiatoren der Aktion.

Nach seinen Angaben mussten die Hotels durch die Corona-Pandemie im Durchschnitt 45 Prozent Umsatzverluste verkraften, die zum Teil durch staatliche Hilfen, aber auch durch Kredite hätten kompensiert werden können. In der Rostocker Innenstadt machte der Handel auf seine Notlage aufmerksam, indem Schaufenster rot beleuchtet wurden.

