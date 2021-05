Rostock

Was in Mecklenburg-Vorpommern seit 21. April möglich ist, gilt jetzt für ganz Deutschland: Impfwillige können sich ohne Priorisierung mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca impfen lassen. Bund und Länder beschlossen am Donnerstag die Aufhebung der Bevorzugung von Risikogruppen bei dem Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers, teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Berlin mit.

Impfzentren bieten nur noch Zweitimpfungen mit Astrazeneca

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine Impfung mit Astrazeneca nur für über 60-Jährige, doch in MV können sich Impfwillige ab 18 Jahren mit dem Vakzin gegen das Coronavirus schützen. Zuletzt waren jedoch viele Termine von Impfwilligen abgesagt worden. Auch deshalb werden Erstimpfungen nicht mehr in den Impfzentren im Nordosten angeboten – hier ist Astrazeneca derzeit komplett aufgebraucht.

Für Zweitimpfungen in Impfzentren erwartet MV zwischen Mitte Mai und Mitte Juni knapp 20 000 Impfdosen, informiert das Gesundheitsministerium in Schwerin. Dazu kommt Impfstoff, der direkt vom Bund über die Apotheken an die niedergelassenen Ärzte geht.

Interessierte müssen sich an Hausarzt wenden

An einer Impfung mit Astrazeneca Interessierte sollten sich mit einem Hausarzt in Verbindung setzen, rät das Schweriner Gesundheitsministerium. Landesweit bieten etwa 1700 Impfärzte Impfungen an – sowohl Hausärzte als auch Fachärzte. In Mecklenburg-Vorpommern wurden bislang knapp 112 000 Menschen mit Astrazeneca geimpft. Ziel sei weiterhin, dass kein Impfstoff liegenbleibt und die Impfungen möglichst schnell vorankommen.

Impfungen seit Februar

Die Impfungen mit Astrazeneca hatten Anfang Februar begonnen. Die Zulassung sieht einen zeitlichen Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung von bis zu zwölf Wochen vor. Bei Patienten unter 60 Jahren muss entsprechend der Stiko-Empfehlung eine ausführliche Beratung erfolgen.

Impfstoff immer wieder in den Schlagzeilen

Der britisch-schwedische Hersteller war immer wieder in den Schlagzeilen - obwohl Experten dessen Impfstoff Vaxzevria für gleichermaßen geeignet halten wie die Vakzine anderer Hersteller. Beim Einsatz in jüngeren Altersgruppen traten 4 bis 16 Tage nach der Impfung selten teils tödliche Blutgerinnsel im Gehirn auf. Auch für Jüngere ist die Impfung mit dem Präparat aber möglich – „nach ärztlicher Aufklärung und bei individueller Risikoakzeptanz durch den Patienten“, so die Impfkommission.

Bundesweit rund 6,3 Millionen Astrazeneca-Dosen verimpft

Laut Robert Koch-Institut wurden bundesweit inzwischen rund 6,3 Millionen Astrazeneca-Dosen geimpft. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums wurden 9,3 Millionen Astrazeneca-Dosen an Länder und Großhändler ausgeliefert.

Von Thomas Luczak