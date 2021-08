Tribsees

Der Abrutsch der Autobahn 20 bei Tribsees im Herbst 2017 wird weiter unaufgeklärt bleiben. Das Bundesverkehrsministerium teilt zwar auf eine aktuelle Anfrage des AfD-Bundestagabgeordneten Leif-Erik Holm mit, dass ein vor langer Zeit in Auftrag gegebenes Gutachten zur Pannen-Ursache jetzt fertig sei.

Dieses Gutachten werde aber derzeit „technisch bewertet“, erklärt Enak Ferlemann, Staatssekretär im Ministerium von Andreas Scheuer (CSU). „Die abzuleitenden Rückschlüsse und möglichen technischen Konsequenzen werden erarbeitet und bedürfen gegebenenfalls weiterer Abstimmung mit dem Gutachter“, so Ferlemann. Er dann würden Inhalte des Gutachtens mitgeteilt.

AfD-Mann Holm: Am Gutachten wird wohl „herumgefeilt“

Holm wittert den nächsten Skandal. Die Veröffentlichung des Gutachtens werde seit zwei Jahren „systematisch verschleppt“, so der AfD-Mann. „Offenbar soll noch am Gutachten herumgefeilt werden, bis das Ergebnis weniger peinlich für die politisch Verantwortlichen in Schwerin und Berlin aussieht.“ Was jetzt geschehe, sei „dreist“. Die Bürger hätten ein Recht darauf, zu erfahren, welche Ursache es für die Panne gab und wer die Verantwortung trägt – und das noch vor den Wahlen Ende September.

Autobahn auf 80 Metern abgesackt

Im Oktober 2017 sackte die A 20 bei Tribsees auf einer Länge von rund 80 Metern ab. Schnell wurden Vorwürfe laut, die Bauweise auf womöglich zu dünnen Trockenmörtelsäulen oder das Bauen auf Moor ohne Beachtung von Strömungsverhältnissen des Wassers könnten ­Ursachen sein. Das Bundeswirtschaftsministerium kündigte später ein Gutachten zur Unglücks­ursache unter Beteiligung der Bundesanstalt für Straßen­wesen an. Dabei soll auch die Frage geklärt werden, wie ein Moorexperte die schwierigen Bauarbeiten vor 15 Jahren begleitete, hieß es.

Seit 2017 ist die A 20 bei Tribsees Dauerbaustelle – mit Staugarantie für den Verkehr vor allem in Tourismus-Hochzeiten. Die Gesamt­kosten werden auf bis zu 180 Millionen Euro beziffert, die Fertig­stellung ist für Ende 2023 angekündigt. Möglich sei auch 2024.

Von Frank Pubantz