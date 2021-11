Rostock

Die mutmaßlich künftige Ampelkoalition im Bund plant wohl die Einführung einer strengen 3G-Regelung am Arbeitsplatz. Wie mehrere Medien berichten, müssten sich dann ungeimpfte Arbeitnehmer täglich auf Corona testen lassen. In MV kommt diese Idee gar nicht gut an.

Der Geschäftsführer des Verbands der Unternehmensverbände MV, Sven Müller, kritisiert das Vorhaben als „nicht ausgegoren“: „Hier zeigt sich ein Fehler im System: Arbeitgeber dürfen aus datenschutzrechtlichen Gründen den Impfstatus ihrer Mitarbeiter derzeit nicht abfragen.“

Arbeitgeber nicht alleine lassen

Aber auch falls diese Hürde aus dem Weg geräumt werde, wäre Müller dagegen: „Die Arbeitgeber dürfen nicht mit der Kontrolle alleingelassen werden.“ Zudem habe sich gezeigt, dass die Unternehmen in MV keine Pandemietreiber seien, so Müller: „Bis auf Einzelfälle hat es in den Betrieben keine Corona-Ausbrüche gegeben.“

„Tägliche Tests in den Unternehmen wären mit einem enormen Zeit- und Kostenaufwand sowie zusätzlichen Dokumentationspflichten verbunden. Dieser Aufwand darf nicht auf die kleinen und mittleren Handwerksbetriebe verlagert werden“, fordert auch Axel Hochschild, Präsident der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern

Belastungsgrenze erreicht

„Die Handwerksbetriebe haben bereits mit Blick auf die zunehmende Bürokratie und ausufernde Energiepreise die Belastungsgrenze erreicht“, so Hochschild weiter.

Lars Schwarz, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga MV, meint: „Die neue Regierung will den Impfdruck erhöhen, aber den Schwarzen Peter an die Betriebe weiterreichen. Damit gefährdet sie das Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.“

Von Axel Büssem