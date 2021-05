Warnemünde

Die maritime Industrie in MV, aber auch woanders im Norden könnte aus Sicht der Bundesregierung bald das Tal der Tränen durchschritten haben. Am Montag eröffnete Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Warnemünde den größten Landstrom-Anschluss für Kreuzfahrtschiffe in Europa. Dort können nun zeitgleich zwei Mega-Schiffe während des Anlegens grünen Strom ziehen. Ein Vorzeige-Projekt, so Altmaier. „Ich gehe davon aus, dass wir nach und nach alle deutschen Seehäfen umrüsten.“

Null-Emissionsschiff als „weltweites Leuchtturmprojekt“

Zukunftschancen gebe es in Rostock viele, so Norbert Brackmann, Koordinator der Bundesregierung für maritime Wirtschaft. So plane das Unternehmen Aida bis 2030 das erste emissionsfreie Kreuzfahrtschiff. „Ein weltweites Leuchtturmprojekt“, so Brackmann.

Sehr gut aufgestellt sei die Hansestadt auch durch das Testfeld für Offshore-Windkraft oder das Ocean Technologie Center, das in kommenden Jahren zum führenden Standort der technologischen Unterwasserforschung ausgebaut werden soll. Hier werde „Geschichte geschrieben“, sagte Brackmann während der 12. Nationalen Maritimen Konferenz in Rostock. Die Stadt sei „ein Brennpunkt“ maritimer Entwicklung.

Schwesig: Wasserstoff in MV selbst produzieren

Ein Beitrag sei auch die wichtige Vertiefung des Seekanals vor Rostock. Laut Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) soll das Planfeststellungsverfahren im Sommer abgeschlossen sein. „Wir wollen Rostock als umschlagstärksten Hafen an der deutschen Ostseeküste mit der Vertiefung den Zugang zu den Weltmeeren sichern.“

Das hört Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gern. Ziele seien mehr Innovationen und möglichst viele gut bezahlte Jobs in MV. So solle das Land künftig möglichst viel grünen Wasserstoff aus Windenergie selbst produzieren, gar „Weltmarktführer“ werden, für den gesamten Norden gedacht. Schwesig: „Wir wollen nicht, dass sauberer Wasserstoff quer durch die Welt gefahren wird.“

MV Werften Ende Mai gerettet?

Gute Nachrichten hatte auch MV-Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) zur Rettung der MV Werften. Während Altmaier nicht über laufende Verhandlungen berichten wollte, sagte Glawe, er rechne mit „einem positiven Ergebnis“, wenn die Gespräche zwischen Bund, Land und Genting Hongkong Ende Mai abgeschlossen sind.

Um möglichst viele der aktuell rund 2900 Jobs auf den Werften in Warnemünde, Wismar und Stralsund zu retten, soll der Bund noch einmal bis zu 400 Millionen Euro Kredite bereitstellen. 15 000 Jobs stark sei die maritime Wirtschaft derzeit in MV, davon 3700 auf den Werften. Schwesig denkt, „dass wir zukünftig wieder Kreuzfahrttourismus haben werden und die Schiffe brauchen“.

Altmaier: gegen aggressive Konkurrenz in Asien vorgehen

Den zunehmend aggressiven Wettbewerb beim zivilen Schiffbau weltweit sieht Altmaier sehr kritisch. Er prangerte Chinas Protektionismus an. Dem müsse die EU einen Riegel vorschieben. Brackmann regte europäische Kooperationen an. Beim Marineschiffbau sollten wiederum deutsche Werften künftig mehr zusammenarbeiten, um Aufträge an Land zu ziehen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Laut Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen könnte Rostock gar Herz der Forschung für die Beseitigung von Gefahrstoffen unter Wasser werden – ein weiteres maritimes Feld. Die Bergung alter Munition in der Ostsee müsse endlich intensiver angegangen werden.

Von Frank Pubantz