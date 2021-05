Mecklenburg-Vorpommern ist noch bis zum 22. Mai 2021 im Corona-Lockdown. Außerdem gilt das Bundesinfektionsschutzgesetz mit der Corona-Notbremse. Was bedeutet das für die einzelnen Kreise und kreisfreien Städte? Was ist wann erlaubt? Welche Regeln gelten unabhängig von der Inzidenz? Ein Überblick.

Wer darf wohin reisen? Was ist im Tourismus erlaubt? Und was an Schulen? In Mecklenburg-Vorpommern gelten derzeit strenge Corona-Regeln. (Symbolfotos) Quelle: dpa