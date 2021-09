Stralsund

Hatte die Kanzlerin noch einmal ihre Finger im Spiel? Die Hansestadt Stralsund im Wahlkreis von Angela Merkel (CDU) bekommt nach der Deutschen Rentenversicherung oder dem Wasser- und Schiffahrtstraßenamt eine weitere Bundesbehörde. Der scheidende Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will in Stralsund eine Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung ansiedeln.

Anderthalb Wochen vor der Bundestagswahl, zu der Seehofer aus Altersgründen nicht mehr antritt, unterzeichneten er und Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) am Mittwoch eine Absichtserklärung für den Aufbau der Einrichtung. In ihr sollen künftig die Top-Führungskräfte der Katatstrophenhilfe aus Kommunen, Ländern, Berliner Ministerien und Hilfsorganisationen aus- und fortgebildet werden.

Nach der Corona-Pandemie hatte die Bundesregierung im März die Reformierung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz beschlossen. Zuvor nur zuständig für den Spannungs- und Verteidigungsfall soll das Bundesamt künftig auch Katastropheneinsätze bei Waldbränden, Hochwässern, Sturmfluten oder großen Chemieunfällen unterstützen, sagte Seehofer. „Dass dies bisher nicht im zivilen Katastrophenschutz möglich war, ist den Menschen draußen nicht zu erklären.“ Teil des Reformkonzeptes: Neben der Akademie in Ahrweiler, das im Sommer in dramatischem Ausmaß von der Flutkatastrophe getroffen war, einen zweiten Ausbildungsstandort zu schaffen.

MV mit sechs Vorschlägen, Stralsund zunächst nicht auf Liste

Die Ministerpräsidenten der 16 Länder hatten dafür Bewerbungen eingereicht, so auch Mecklenburg-Vorpommern. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) warf nach OZ-Informationen mit Penkun, Torgelow, Groß Nemerow, Eggesin, Putbus und Franzburg sechs Standorte in Vorpommern in den Ring. Die Hansestadt stand zunächst nicht auf der Liste. Stralsund habe sich anfangs von sich aus beworben, sagt Seehofer. Das etwa vier Hektar Gelände auf der Insel Dänholm neben Zoll, ZHW und Bundespolizei mit der Lage am Wasser sei bestens geeignet, „landschaftlich attraktiv gelegen“, „ein echtes Juwel“.

Vielleicht habe ja der Hansestadt bei der Auswahlentscheidung „ein kleiner Trick“ geholfen, sekundiert Stralsunds Stadtchef Badrow. „Wir haben gesagt, dass wir das Grundstück kostenlos zur Verfügung stellen.“ Die Freude ist Badrow ins Gesicht geschrieben. Die Ansiedlung der Behörde bringt 100 Mitarbeiter sowie 10 000 Schulungsteilnehmer pro Jahr. Es könnten laut Seehofer auch mehr werden. Eine direkte Einflussnahme durch Merkel auf die Entscheidung habe es nicht gegeben, sagt er. Aber sie habe sich immer wieder mal nach dem Fortschritt erkundigt.

Enttäuschung in Franzburg: „Wir standen auf Platz 1“

Die gute Nachricht für Stralsund sorgte 25 Kilometer südwestlich der Hansestadt für Enttäuschung. „Wir hatten uns auch als Standort für diese Bundesbehörde beworben, standen sogar auf Platz 1 der Liste“, sagt der Franzburger Bürgermeister Dieter Holder der OZ und schiebt hinterher: „Wir haben ein riesiges, leer stehendes Gymnasium in unserer Stadt, der ideale Platz für solch ein Projekt.“ Natürlich habe er gewusst, dass Stralsund auch im Rennen sei. „Dass die Entscheidung jetzt so schnell für die Hansestadt gefallen ist, hat mich schon überrascht“, so der Mann, der bei der Stralsunder Berufsfeuerwehr arbeitet.

Außer der Standortentscheidung für Stralsund kann Seehofer bislang noch nicht viel mehr verkünden. Die Kosten? „Es geht nicht um einige Hunderttausende, sondern mehrere Millionen“ so Seehofer. Die nächsten Wochen müssten genutzt werden, um die Pläne zu konkretisieren und die gemeinsame Entscheidung planerisch und bautechnisch umzusetzen. Befassen müssen sich damit die neue Bundesregierung und der neue Bundestag. Schnell solle es gehen, Inbetriebnahme möglichst in zwei Jahren. Vielleicht könne man vorher schon mit Provisorien arbeiten.

Schwesig: Großartige Entscheidung

Schwesig begrüßt den Beschluss für Vorpommern „Das ist eine großartige Entscheidung“, sagt die Regierungschefin. Die Bundesregierung habe Wort gehalten, Einrichtungen des Bundes verstärkt in den ostdeutschen Bundesländern anzusiedeln. Man werde die Ansiedlung von Seiten der Landesregierung unterstützen.

Auch die Stralsunder Bundestagsabgeordnete der Grünen, Claudia Müller, ist glücklich mit der Standortauswahl. Allerdings, so Müller, habe die Unterzeichnung einer Absichtserklärung so kurz vor der Wahl „ein Geschmäckle“. Bei aller Freude, die zeitliche Nähe zur Wahl wirke wie ein Versuch, nochmals Stimmen für die Union zu sammeln. „Wir als Abgeordnete und Minister sollten in dieser Zeit Mäßigung zeigen“, kritisierte sie. Dennoch sei Stralsund ein guter Standort. Die Entscheidung trage zur Standortstärkung für Vorpommern bei.

Von Martina Rathke und Ines Sommer