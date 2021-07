Neustrelitz

Biete Hilfe und Geld für Engagierte und Vereine! Viele Millionen Euro hat die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt mit Sitz in Neustrelitz zu vergeben – die Resonanz aus MV ist laut Vorstand Jan Holze sehr groß. Von den 1900 Vereinen, die die Stiftung seit ihrem Start vor einem Jahr fördern konnte, seien 111 aus MV.

Da gab es rund 53000 Euro für Jugendarbeit und Erwachsenenbildung des Kultur- und Initiativhaus Greifswald e.V., 7500 Euro für Angebote des Rostocker Eishockeyclubs oder 4400 Euro für den Kunstverein Kühlungsborn. „Es zeigt sich, dass die Stiftung angekommen ist“, so Holze. Von geplanten 75 seien bisher 45 Mitarbeiter gefunden.

Neue Programme für Digitalisierung und Familien-Projekte

Die Bundesehrenamtsstiftung unterstützt Vereine und Engagierte finanziell, aber auch mit Beratung und diversen anderen Angeboten. Dafür seien jetzt neue Programme aufgelegt. Bei „100 Mal digital“ sollen 100 Vereine über einen längeren Zeitraum bei der Digitalisierung begleitet werden. Um kleinere Beträge der Förderung von Digitalisierung gehe es in einem anderen Programm. „Zukunftsmut“ heiße ein weiteres, das alles Mögliche rund um Arbeit mit Familien oder Kindern unterstützen solle. Da gehe es um Veranstaltungen, Arbeitsmaterialien oder auch einen Bootssteg, wenn gebraucht, nennt Holze einige Beispiele. 30 Millionen Euro habe die Stiftung pro Jahr an Fördermitteln zur Verfügung. Hinzu komme die gleiche Summe für das Familienprogramm.

Wie für MV gemacht sei ein Programm, über das Vereine aus kleinen Orten mit bis zu 10000 Einwohnern Geld erhalten könnten. Ziel sei der Aufbau von Netzwerken, so Holze. „Wir sind überzeugt, mit unseren Angeboten zur Stärkung von ehrenamtlichen Strukturen, gerade in strukturschwachen und ländlichen Räumen einen wichtigen Beitrag zu leisten.”

Darüber hinaus biete die Stiftung Beratung oder Seminare an. Kurzentschlossene können am Donnerstag noch einer Online-Veranstaltung teilnehmen, die darüber informiert, wie Ehrenamtler in Vereinen am besten geehrt werden können.

Kontakt zur Stiftung: Telefon: 03981/2174300, Internet: http://www.d-s-e-e.de

Von Frank Pubantz