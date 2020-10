Rostock

Rostocks Stadthafen wird zur größten Baustelle in MV – damit dort Blütenträume wahr werden können: Die Rostocker Bürgerschaft hat am späten Mittwoch „Ja“ zur Bundesgartenschau 2025 gesagt – und damit den Startschuss eines der größten Investitionsprogramme in der Geschichte des Landes gegeben. Insgesamt 150 Millionen Euro wollen Stadt, Land und Bund in der Hansestadt verbauen – in ein komplett neues, grünes Stadtzentrum.

Was ist geplant?

In den kommenden Jahren soll das Ufer der Warnow komplett umgebaut werden. Herzstück wird eine neue Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Warnow. Sie soll den Ost- und den Westteil der Stadt verbinden. Auf der Ost-Seite soll auf einer alten Deponie ein neuer Sport- und Stadtpark entstehen – mit Blick auf die Silhouette der Stadt.

Anzeige

Direkt am Wasser ist ein neuer Muster-Stadtteil geplant, der bundesweit Maßstäbe setzen soll. Auch eine Markthalle plant Rostock. In ihr sollen nach der Buga regionale Wochenmärkte stattfinden. Ob alles noch zur Buga fertig wird – OB Madsen gab sich optimistisch: „Und wenn wir nur 80 Prozent fertig haben, zeigen wir bereits ein neues Gesicht Rostocks.“

Fast zeitgleich beginnen Stadt und Land mit dem Bau des neuen, 55 Millionen Euro teuren Archäologischen Landesmuseums am Wasser und des mehr als 110 Millionen Euro teuren neuen Volkstheaters. Auch der „alte“ Iga-Park im Nordwesten soll erneuert werden – zu einem Spiel- und Erlebnispark.

Lesen Sie dazu: OZ-Liveticker aus der Rostocker Bürgerschaft zum Nachlesen: So lief die Debatte zur Buga

Wer bezahlt?

Die Hansestadt selbst wird rund 45 Millionen Euro für die Vorhaben zahlen müssen. Mehr als 100 Millionen Euro für die Buga-Projekte kommen aus Berlin und Schwerin: Bund und Land wollen die Stadtentwicklung mit der Blumenschau vorantreiben.

Landeswirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) sagt: „Die Buga 2025 ist ein Gewinn für die Ausrichter, für die Besucher und die Region. Sie bietet die Chance, der Hansestadt einen nachhaltigen Schub im Städtebau, bei einer zukunftsweisenden touristischen Infrastruktur sowie im Städtetourismus insgesamt zu geben. Wer Rostock noch nicht kennt, lernt die Stadt mit der Buga auf eine ganz besondere Art kennen.“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Wie lief die Debatte?

Bis zur letzten Minute war die Buga hoch umstritten. Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen hielt eine flammende Rede für die Projekte: „Wir schaffen rund um die Buga zehn bis zwölf Kilometer neue Radwege. Das ist Nachhaltigkeit. Ganz Deutschland schaut auf uns.“ Die meisten Rostocker, so Madsen, würden sich auf die Buga freuen: „Das ist eine einmalige Chance.“ Auch CDU-Chef Daniel Peters warb: „Wir machen uns in ganz Deutschland zum Drops, wenn wir diese Chance nicht annehmen.“ Julia Pittasch ( FDP) sagte: „30 Jahre ist am Stadthafen nichts passiert. Ich sehe jedes Wochenende Familien mit Kinderwagen, die auf einem betonierten Parkplatz spaziergehen müssen.“ Deshalb brauche Rostock die Buga. „Gerade in der Krise müssen wir investieren“, so auch Sybille Bachmann (Rostocker Bund). Grünen-Politiker Andrea Kröhnert sagt: „Die Buga kann ein Wendepunkt hinzu einer nachhaltigen klimagerechten Stadt sein.“

Die Linken hielten dagegen: Die Corona-Krise habe gezeigt, worauf es ankomme: „Wir müssen in Schulen und Kitas investieren, in den Nahverkehr, alle Stadtteile – statt in eine Blumenschau“, so Linken-Chefin Eva-Maria Kröger. Die SPD konnte sich nicht auf eine einheitliche Meinung verständigen. Anke Knitter aber sagte: Der Nordosten werde profitieren von der Buga.

Lesen Sie außerdem: Rostock: Das hat die Bürgerschaft am Mittwoch noch beschlossen

Was wird das Land von der Buga haben?

Allein zur Gartenschau rechnet die Hansestadt mit 1,6 Millionen zusätzlichen Gästen in der Hansestadt und in ganz MV, so Rostocks Buga-Koordinator Matthias Horn. Er rechnet damit, dass die allein die Gäste zusätzliche 116 Million Euro in Hotels, Geschäften und Restaurants lassen. Zudem rechnen die Experten in Schwerin und Rostock damit, dass rund um die Buga fast eine halbe Milliarde Euro von Privaten investiert werden – im Wohnungsbau, neue Jobs im Dienstleistungssegment.

„Die Bundesgartenschau ist ein hervorragendes Instrument der Stadtentwicklung für Rostock. Das Beispiel Schwerin hat gezeigt, dass man solch ein Projekt, wenn alle an einem Strang ziehen, zum Erfolg führen kann“, sagte Umweltminister Till Backhaus ( SPD) am Abend. Er ist im Kabinett verantwortlich für die Gartenschau. Die Buga sei ein Infrastrukturprojekt, das über die Hansestadt hinaus: „ Rostock ist Ort des internationalen Austauschs – und wo funktioniert dieser besser als in kunstvoll gestalteten Gärten?“

Von André Horn und Andreas Meyer