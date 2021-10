In die umstrittene Ostseepipeline Nord Stream 2 ist am Montag das erste Gas gefüllt worden. Nun spitzt sich der Streit um die Inbetriebnahme zu. Die Bundesnetzagentur droht mit einem Missbrauchsverfahren, sollte die Gazprom-Tochter die Pipeline ohne Einhaltung der regulatorischen Vorgaben in Betrieb nehmen. Es drohen Zwangsgelder in Höhe von bis zu 10 Millionen Euro.