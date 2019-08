Löcknitz

„Sie können weiterfahren“, ruft Robert Bätge einem jungen polnischen Autofahrer zu. Der Mann mit einem silbergrauen Nobelwagen aus Stettin (Szczecin) hat Glück, als ihn die Bundespolizei am Donnerstag einen Kilometer hinter Löcknitz (Vorpommern-Greifswald) stoppt. Auf einem Parkplatz hat die gemeinsame Einheit von Bundes- und Landespolizei eine Kontrollstation aufgebaut. Autopapiere kann der Fahrer nicht vorweisen. „Aber wir haben im Computer nachgesehen; der Mann hat seinen Führerschein mit, und er ist auch der Halter“, sagt Bätge. Der Pole, noch ohne amtliche Kennzeichen vorn, fährt erleichtert davon. Sein Wagen ist einer von Dutzenden, die der junge Polizist aus Niedersachsen mit Kollegen an diesem Tag unter die Lupe nimmt.

30 Kollegen verstärken Bundespolizei in MV

Bätge ist einer der 30 Kollegen, die seit 1. Juli die Bundespolizei in Mecklenburg-Vorpommern verstärken. „Das ist mal was anderes, als Fußballeinsätze oder Flughafenabsicherung“, freut sich der Mann von der Bereitschaftspolizei der Bundespolizei. „Damit haben wir die gemeinsame Einheit auf 60 Beamte faktisch verdoppelt“, verdeutlicht der haushaltpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Eckhardt Rehberg. Diese Maßnahmen seien die ersten konkreten Folgen eines Beschlusses, der 2015 bereits die Aufstockung der Bundespolizei um 12 000 Kräfte vorsah. Jetzt seien die ersten junge Leute ausgebildet und kämen in die Dienststellen.

70 Delikte mit Betäubungsmitteln und gefährlichen Waffen

Gemeinsam mit dem Innenpolitiker Philipp Amthor (CDU) trifft sich der 65-jährige Rehberg in Löcknitz mit dem Präsidenten der Bundespolizeidirektion Nord, Bodo Kaping. Einen Monat nach der Verstärkung der Bundespolizei ziehen die Verantwortlichen an der deutsch-polnischen Grenze in Vorpommern schon ein positives Fazit. In vier Wochen wurden bei wechselnden Fahrzeugkontrollen etwa 70 Delikte mit Betäubungsmitteln und gefährlichen Waffen wie Stahlruten und Springmesser festgestellt, wie Einsatzleiter Arne Burkert sagt. Das seien doppelt so viele wie sonst. Zudem haben die Einheiten mit der Landespolizei am Donnerstag zwei Autodiebe bei Rostock sowie Fahrraddiebe auf Usedom gefasst.

Verstärkung zur rechten Zeit

Die Verstärkung kam zur rechten Zeit, bestätigt Beate Schlupp (CDU) als Vize-Landtagspräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns, die ihren Wahlkreis in der Grenzregion hat. Sie höre immer wieder von Diebstählen oder Einbrüchen. „Die Leute zeigen Diesel-Diebstähle schon gar nicht mehr an, weil das zu aufwendig ist“, lautet ihre Erfahrung. Einem Landwirt bei Penkun seien innerhalb kurzer Zeit zweimal Radlader gestohlen worden. Es sei aber in den letzten Monaten insgesamt etwas besser geworden, meint Schlupp.

Innenpolitiker Amthor ist optimistisch, dass sich die Sicherheitslage weiter verbessert. Die neuen Bundespolizisten, die jetzt Jahr für Jahr aus der Ausbildung kommen können, sorgen auch für einen Stellenaufbau in der Direktion Nord. So hat die Grenzinspektion Pasewalk, zu der auch Usedom gehört, derzeit 311 Mitarbeiter. Zwölf weitere sollen kommen. „Es waren einmal 600 Bundespolizisten, als es noch die Grenzkontrollen gab“, erläutert Präsident Kaping.

Sicherheitsgefühl mit der Verstärkung verbessert

Den Rückgang auf zwischenzeitlich 285 Beamte habe die Bevölkerung gemerkt. Das Sicherheitsgefühl solle nun mit der Verstärkung sichtbar verbessert werden. Und wenn alle wollen, soll die Aktion, die bis Ende September geplant ist, 2020 wiederholt werden. Natürlich abhängig von der Sicherheitslage, mahnt der Präsident an. Derzeit müsse er auch dafür sorgen, dass mehr Beamte an Bahnhöfen Streife laufen.

Von Winfried Wagner, dpa