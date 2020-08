Marlow/Neu Guthendorf

Jaqueline (39) und Daniel Milhahn (41) leben im Marlower Ortsteil Neu Guthendorf und haben zehn Kinder. Sechs Jungs und vier Mädchen. „Alle unsere Kinder sind Wunschkinder. Wir wollten immer eine große Familie haben“, sagt Jaqueline Milhahn. Ihr Mann fügt hinzu: „Wir sind glücklich und sehr stolz auf unsere Kinder. Sie machen ihre Sache gut in der Schule und haben Respekt vor anderen Menschen.“ Das jüngste Kind ist ein Jahr alt und heißt Sassina-Aurora Wednesday. Und die Kleine hat seit Kurzem einen berühmten „Patenonkel“: Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier.

Seit 23 Jahren ein Paar

Da das viel beschäftigte Oberhaupt Deutschlands nicht alle Termine wahrnehmen kann, übernahm es Bürgermeister Norbert Schöler, die Urkunde über die Ehrenpatenschaft, ein Autogrammfoto des Bundespräsidenten und 500 Euro im Rathaus der Stadt an das Paar zu übergeben. „Der heutige Tag ist ein besonderer. In meiner Amtszeit ist es das erste Mal, dass einer Familie diese Ehre zuteil wird“, sagte Schöler.

Der Marlower Bürgermeister Norbert Schöler übergibt die Ehrenpatenschaftsurkunde des Bundespräsidenten für Sassina-Aurora Wednesday an ihre Eltern Jaqueline und Daniel Milhahn. Quelle: Edwin Sternkiker

Jaqueline und Daniel Milhahn freuten sich sehr über diese Ehrung. Sassina-Aurora Wednesday nahm das Ganze eher gelassen hin – und schlummerte während der kleinen Zeremonie im Amtszimmer des Bürgermeisters in den Armen ihres Papas sanft ein. Zur Übergabe der Urkunde war sie aber wieder putzmunter. Was sie mit den 500 Euro machen werden, wissen die Eltern schon. Wie für die anderen Kinder wird auch für die kleine Sassina-Aurora Wednesday ein Konto angelegt, da kommen die 500 Euro rauf.

Seit 23 Jahren sind Jaqueline und Daniel Milhahn ein Paar. Vor acht Jahren sind sie von Rostock in den Marlower Ortsteil Neu Guthendorf gezogen. Weil die große Familie hier den Platz hat, den sie braucht. Auf dem Grundstück tummeln sich zwei Hunde und ein Pferd, es gibt einen Pool und ein Trampolin und vor allem eine Wiese, auf der Fußball gespielt werden kann. Fußball sei die große Leidenschaft der Familie, erzählt Daniel Milhahn, der in Rostock als Metallfacharbeiter bei Thyssen-Krupp tätig ist.

Küche verwandelte sich in großes Schulzimmer

„Wenn es um die Bundesliga geht, sind die Sympathien verteilt. Die einen fiebern mit Bayern München mit, die anderen sind für Dortmund. Aber wenn es um die SG Wöpkendorf geht, da sind wir uns alle einig“, so der Familienvater. Ist ja auch kein Wunder, denn drei der Jungs und eines der Mädchen kicken bei der SG Wöpkendorf. Und wenn es am Wochenende zu den Spielen geht, ist die gesamte Familie dabei.

Aber wie organisiert man eigentlich den Alltag einer zwölfköpfigen Familie? „Von Montag bis Freitag sind die Tage stramm durchgeplant, morgens um 6.30 Uhr geht es los und um 21 Uhr endet der Tag, wenn die kleineren Kinder im Bett sind. Dann kann auch ich wieder ein wenig durchatmen. Es ist ein Fulltime-Job“, erzählt Jaqueline Milhahn. Bis vor acht Jahren hat sie als Chefköchin gearbeitet, seither kümmert sie sich ausschließlich um die immer weiter gewachsene Familie und den Haushalt. Besonders mitfühlend seien ihre Kinder, wenn es ihr mal gesundheitlich nicht so gut gehe oder die Batterien einfach leer sind, erzählt die 39-Jährige. „Dann kümmern sich die Großen um die Kleinen und versorgen mich mit literweise Tee.“

Ehrenpatenschaft des Bundespräsidenten Der Bundespräsident übernimmt die Ehrenpatenschaft, wenn einschließlich des Patenkindes mindestens sieben lebende Kinder von denselben Eltern oder demselben Elternteil (Mutter oder Vater) abstammen. Eine Ehrenpatenschaft kann nur einmal für eine Familie in Anspruch genommen werden. Dafür muss das Kind die deutsche Staatsangehörigkeit haben.

Besonders dicke kam es auch für die Familie Milhahn in der Zeit des Lockdowns. Homeschooling war angesagt. „Unsere Küche verwandelte sich in ein einziges großes Schulzimmer, überall lagen Hefte und Schulbücher. Es war nicht einfach, den Tagesablauf in dieser Zeit zu strukturieren, das hat etwas gedauert, aber dann klappte es ganz gut. Auch dank der Mithilfe unserer größeren Kinder, die mich bei beim Unterricht mit den Kleinen unterstützten.“

„Da ich auch in der Zeit des Lockdowns in Rostock zu arbeiten hatte, lag die größte Last bei meiner Frau. Sie hat die Situation wirklich gut gemeistert“, sagt ihr Mann und streichelt ihr bei diesen Worten über die Hand.

Von Edwin Sternkiker