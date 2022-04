Berlin

Der Bundestag hat sich gegen die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht entschieden. Bereits im Vorfeld war offen, ob eine Mehrheit für einen der Anträge zustande kommen wird. Nun also steht fest: Die Pflicht zum Impfen wird nicht kommen. Die Debatte unter den Abgeordneten wurde emotional geführt. Und auch Leser diskutieren das Ergebnis der Entscheidung hitzig.

Frieder Teske lobt den Ausgang: „Die meisten Menschen, welche gefährdet sind, sind älter. Und diese Gruppe muss sich auch endlich verpflichtend selber schützen, oder sollen dafür auf Dauer nur die Pflegekräfte mit der für sie geltenden Impfpflicht aufkommen und die Gesellschaft durch weitergehende Einschränkungen?“ Andreas Berner entgegnet: „Wir sind ein Sozialstaat, der auch für Dicke, Trinker, Junkies und Raucher aufkommt, die sich täglich selbst gefährden und das Gesundheitssystem belasten. Wann kapieren Menschen wie Sie endlich, dass es im Grundgesetz keine Verpflichtung zum Selbstschutz gibt?“

„Einrichtungsbezogene Impflicht muss auch zurückgenommen werden“

Susanne Rathe begrüßt die Entscheidung ebenfalls: „Sehr gut! Alles andere wäre unfassbar gewesen. Die Impfung dient dem Eigenschutz und ich hätte mir mit meinen 61 Jahren von der Regierung vorschreiben lassen müssen, was für mich gut ist. Genauso absurd wäre es, wenn man jungen Menschen vorschreiben wollte, Handys nicht in der Hosentasche zu tragen. Die Strahlung könnte unfruchtbar machen. Ich möchte selbst über meinen Körper entscheiden und abwägen dürfen.“ Bettina Fiedler geht noch einen Schritt weiter: „Die einrichtungsbezogene Impflicht muss auch zurückgenommen werden und dieses muss schnell passieren. Damit auch Ungeimpfte weiter in der Pflege arbeiten dürfen.“

„Mir fehlen die Worte und Werte“

Bert Herzog aber warnt: „Jetzt können sich alle, die dagegen gestimmt haben hinter ihrer Anonymität verstecken, sollten wir im Herbst einen neuen starken Covid-19-Anstieg zu verzeichnen haben. Die Abstimmung im Bundestag war falsch, weil parteitaktische Spielchen nun das verhindert haben, was zutiefst notwendig gewesen wäre.“ Jörn Gudat klärt kurz dazu auf: „Es waren namentliche Abstimmungen. Sie können also nachschauen, wie die einzelnen Abgeordneten abgestimmt haben, zum Beispiel bei abgeordnetenwatch.de.“ Lilola Laubeck sieht ein Risiko in der Ablehnung der Impfpflicht: „Nun können wir uns ja auf den nächsten Lockdown im Herbst freuen, abgesehen davon, was es für unsere Wirtschaft bedeutet etc.. Bis dahin haben wir, weil keine Maskenpflicht mehr besteht, noch eine neue Mutation. Ganz große klasse von Bundestag.“ Dennis Schumacher betont: „Die Argumente gegen die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht haben sich am Ende durchgesetzt. Das ist ein wichtiger Schritt in die verfassungsrechtliche Normalität.“

„Kein Vorschlag konnte ausreichende Mehrheit hinter sich versammeln“

Manfred Groß wirft das Stichwort „Medizinethik“ in die Runde: „Todesfälle werden ignoriert. Der Herbst wird heiß werden. Auch Politiker sind dann in der Verantwortung. Die Verantwortung gegenüber den Nächsten wird ignoriert. Beim Thema Selbstverantwortung habe ich Zweifel, wenn Medizinern und Wissenschaftlern kein Glauben mehr in unserer Gesellschaft und Politik geschenkt und Todesfälle einfach so toleriert werden. Dann fehlen mir die Worte und auch Werte.“

Timm van Bostel hält schließlich fest: „Ein starkes Signal für die Demokratie. Für ein so tiefgreifendes Gesetz braucht es eine starke Mehrheit. Kein Vorschlag konnte eine ausreichende Mehrheit hinter sich versammeln.“

Von Juliane Lange