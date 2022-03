Rostock

Es geht um einen Piks der die Gemüter erhitzt: Soll es in Deutschland eine allgemeine Impfpflicht geben, um dem Coronavirus Herr zu werden? Darüber scheiden sich nicht nur in der Bevölkerung die Geister sondern auch in der Politik.

Fünf verschiedene Anträge zu dem Thema sind im Bundestag eingereicht worden, die am 17. März diskutiert werden sollen.

Das sind die Anträge

1. Allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren, befristet bis Ende 2023. Ausgenommen sind Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und Frauen zu Beginn der Schwangerschaft (eingebracht von diversen Politikern der Ampel-Parteien).

2. Pflichtberatung und Impfpflicht ab 50 Jahren, sollte sich durch die Beratungen nicht die Impfquote bis zum 15. September erhöhen (Einbringer: Politiker der Ampel-Parteien).

3. Impfbereitschaft erhöhen ohne Impfpflicht (eingebracht von 50 Politikern verschiedener Parteien, unter anderem von Wolfgang Kubicki, FDP, und Sahra Wagenknecht, Linke).

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

4. Impfvorsorge mit gestaffelter Pflicht in drei Stufen, die erst greift, wenn sich die Lage verschärft. Dann sind zunächst Personen über 60 Jahren an der Reihe, dann Ü50, dann Beschäftigte in der kritischen Infrastruktur sowie in Schulen, Kitas und bei der Polizei. Genaue Kriterien sind aber noch offen (Einbringer CDU/CSU).

5. Keine Impfpflicht, weil dafür eine gesundheitspolitische Grundlage fehlt (eingebracht von der AfD).

So stimmen die Abgeordneten aus MV ab

Bei dem Thema sollen die Abgeordneten frei nach ihrem Gewissen entscheiden, nicht nach ihrer Parteizugehörigkeit. Doch wie werden sich die Volksvertreter aus Mecklenburg-Vorpommern positionieren? 16 sind im Bundestag vertreten, sie gehören der SPD, FDP, den Grünen, der CDU, Linke und AfD an. Die OZ hat sie vorab gefragt und hier das Stimmungsbild zusammengefasst:

Von Ann-Christin Schneider