Schwerin/Dublin

Der Tod der früheren Bundestagsabgeordneten Karin Strenz aus Goldberg ist weiterhin nicht aufgeklärt. Auch gut 50 Tage oder mehr als sieben Wochen, nachdem die 53-Jährige während eines Fluges von Kuba nach Europa zusammenbrach, liegen der ermittelnden Staatsanwaltschaft in Schwerin keine Ergebnisse einer Obduktion vor.

Genau genommen wissen die Ermittler in Deutschland gar nicht, ob es überhaupt eine Untersuchung des Leichnams in Irland gab.

Bisher keine Antwort von Ermittlern aus Irland

„Wir gehen davon aus, dass es eine Obduktion gab“, sagt Steffen Ebert, Sprecher der Staatsanwaltschaft Schwerin. Einen solchen Antrag habe man per Rechtshilfeersuchen an die irischen Behörden gestellt. „Wir haben bisher noch keine Antwort von der irischen Behörde erhalten“, so Ebert. Somit ist in Schwerin nicht klar, ob es überhaupt eine Untersuchung der Todesursache gegeben hat. Ebert geht aber davon aus.

Karin Strenz war am 21. März während eines Fluges von Kuba nach Deutschland kollabiert und nach einer Notfalllandung in einem irischen Krankenhaus gestorben. Angeblich Herzversagen. Nach Angaben irischer Behörden wurde die 53-Jährige an Bord bewusstlos, siebeneinhalb Stunden nach dem Start der Boeing 767 im kubanischen Varadero. Kurz nach 8.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit setzte der Pilot zur Notfalllandung im irischen Shannon an. Sanitäter holten die Bewusstlose aus dem Flieger und brachten sie ins Universitätsklinikum von Limerick. Die Ärzte konnten dort nur noch ihren Tod feststellen.

Zeuge berichtete von angeschlagener Strenz vor dem Flug

Medienberichten zufolge soll Strenz schon vor dem Betreten des Flugzeuges schwer angeschlagen gewirkt haben. Ein Zeuge habe berichtet, Strenz habe im Rollstuhl ins Flugzeug gebracht werden müssen – unbestätigt. Was Strenz in Kuba machte, ist unklar. Die Politikerin reiste in Begleitung ihres Ehemanns Kurt Strenz (81). Ziel ihres letzten Flugs war Frankfurt am Main.

Karin Strenz stand unter Korruptionsverdacht: Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelte unter anderem wegen dubioser Geldflüsse, die von Aserbaidschan aus über Firmen erfolgt sein sollen. Seit Sommer 2017 stand die CDU-Bundestagsabgeordnete unter dem Vorwurf, sie hätte Lobbyarbeit für den autokratischen Machthaber Aserbaidschans betrieben und im Gegenzug Geld erhalten.

Bundestag und Parlamentarische Versammlung des Europarats gingen zur CDU-Frau auf Distanz. Im Bundestag musste Strenz fast 20 000 Euro Strafe zahlen, weil sie Einnahmen zu spät angegeben hatte. Für die Jahre 2014 und 2015 hatte sie die Zahlung von gut 22 000 Euro über eine Firma angegeben. Dieses Geld habe sie für Beratertätigkeiten erhalten. Den Vorwurf der Korruption wies Strenz allerdings zurück.

Staatsanwalt rechnet noch mit einer Aufklärung

Wird man in MV jemals erfahren, woran Strenz starb? Staatsanwalt Steffen Ebert geht davon aus. Es sei möglich, dass weitere Untersuchungen am Leichnam erforderlich waren, sagt er. „Ich gehe davon aus, dass wir eine Antwort in der Sache erhalten.“

Von Frank Pubantz